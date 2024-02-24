Банки вимагають забезпечення законності конфіскацій російських активів у Британії, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на банкірів.

Представники фінансової індустрії хочуть, щоб політична риторика була перетворена на міжнародно скоординовані заходи для забезпечення законності будь-яких конфіскацій. Деякі банкіри та юристи у Великій Британії попереджають, що конфіскації активів РФ можуть завдати шкоди репутації Лондона як міжнародного фінансового центру та можуть викликати питання щодо верховенства права.

Пріоритетом для банків є певна форма правового захисту або відшкодування від будь-яких майбутніх позовів Росії проти окремих фінансових установ, залучених до конфіскації активів, кажуть джерела.

За їхніми словами, пошук варіанту, який працює для всіх, потребуватиме транскордонного співробітництва, а також участі та згоди США.

Фінансові установи повідомили депутатам і державним службовцям, що будь-який крок із затримання грошей вимагатиме чіткого аудиту, щоб показати, що кошти йшли в Україну, і зробити процес надійним і прозорим. Вони також закликали уряд взяти до уваги будь-який тиск, який може виникнути на банківську ліквідність через раптову вимогу передати готівку або якщо інші іноземні інвестори, стурбовані конфіскацією активів, вирішать вивести власні кошти.

Багато банкірів вважають, що найбільш дієвим планом є використання нарахованих відсотків, а не спроба взяти базову готівку. І ЄС заклав основу для такого підходу, запровадивши цього місяця закон, який вимагає від тих, хто тримає конфісковані гроші, відокремлювати прибуток. За оцінками ЄС, протягом наступних чотирьох років цим маршрутом в Україну може бути спрямовано близько 15 млрд євро.

"Ми та наші партнери з G7 неодноразово підкреслювали, що зобов’язання Росії згідно з міжнародним правом є чіткими: вона повинна заплатити за шкоду, завдану Україні. Сполучене Королівство залишається повністю відданим співпраці з союзниками, щоб знайти всі законні шляхи, якими російські активи можуть бути використані для підтримки України", — сказав речник міністерства закордонних справ, співдружності та розвитку.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Директора МВФ з комунікацій Джулі Козак заявила, що конфіскація російських активів повинна мати достатнє правове підґрунтя, щоб уникнути потенційних ризиків.