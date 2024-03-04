Фермери усвідомлюють вплив росіян на ситуацію з польсько-українським кордоном, - безпековий експерт Марек

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Польські фермери вже почали розуміти, що росіяни, проросійські сили з різних причин хочуть допомагати РФ. Фермери почали бачити, що такі люди з'являються і намагаються просувати свої проросійські гасла. Але фермери відділяють це від протестів. Тобто зростання свідомості є", - зазначив Марек.

За його словами, в Польщі вже офіційно комунікують про те, що є певні ризики, але це не зупиняє російських провокаторів у їх діях.

"З боку польської політичної еліти, експертів, коментаторів політичних справ є чітке усвідомлення, що навколо протестів є багато провокацій та дезінформації. Польща реагує, поліція та служби ведуть розшук людей, які причетні до зсипання українського зерна на колії. До прикладу, аграрій з дуже відомим проросійським гаслом був заарештований поліцією. Йому загрожує до 5 років ув'язнення", - зауважив експерт.

Росіяни намагаються довести українцям, що протести на польсько-українському кордоні антиукраїнські, але це не так, каже Марек.

"Справа в тому, що люди борються за те, щоб могли просто працювати і жити. Але росіяни намагаються позиціонувати інше. Насправді ж, проблема не полягає в антиукраїнському вимірі. Загальна думка поляків про Україну не змінилась, більшість поляків на стороні України", - додав він.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі.