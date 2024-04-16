Гетманцев про петицію щодо спрямування коштів із телемарафону на ЗСУ: "Відверта дичина"

Про це він написав у Telegram.

"Щодо безглуздої дискусії про те чи вистачить, чи ні у нас (а отже, у держави) грошей на підвищення виплати військовим на нулі або у зв'язку із загибеллю є проста й однозначна відповідь: вистачить", – запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, що уряд встановив доплату військовим і поліцейським у 70 тис. грн за кожні 30 днів служби на "нулі".

За словами нардепа, виплати можуть здійснюватися через податкові надходження та збільшення внутрішнього боргу.

"Тут є куди рухатись в плані залучення ресурсу насамперед банків. Усі масштабні війни за великим рахунком фінансувались коштом податків та державного боргу", – наголосив голова фінкомітету ВР.

При цьому він розкритикував пропозиції щодо спрямування грошей із телемарафону на ЗСУ та скорочення держапарату.

"Скажу так, минулого року поточне утримання війська за загальним фондом державного бюджету коштувало 5 млрд грн на день. Ви можете самі порахувати, скільки днів війни ми можемо профінансувати, намагаючись зекономити декілька мільярдів гривень на ефемерних державних видатках. Так, звісно, і це гроші, але це відверта дичина, коли вказують на ці кошти як на рішення. Кажу це не з політичних мотивів, бажання захистити чиїсь інтереси або навпаки сподобатись, а просто зважаючи на елементарну математичну неспівмірність величин", – резюмував Гетманцев.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

У березні на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів. Відповідаючи на звернення, прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що вважає спрямування коштів із телемарафону на ЗСУ недоцільним.

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