У жовтні українці отримали понад 125 млн грн нацкешбеку в Дії

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Користувачі продовжують активно купувати українське з програмою Національний кешбек — за жовтень українцям нараховано втричі більше кешбеку, ніж за вересень", - акцентував він.

Зазначено, що в жовтні картку для виплати нацкешбеку відкрили понад 1,9 млн українців. Також до програми долучилися більш ніж 1,5 тис. українських виробників та зареєстровано понад 300 тис. товарів.

Читайте також: Національний кешбек: як працює система, що в ній не так і чи стягуватимуть податок із нарахованої суми

"Долучайтеся до програми в Дії, якщо не встигли зробити це раніше, та отримуйте 10 % від покупок назад. Відкривайте картку Національний кешбек у банку й активуйте її в Дії, кошти зараховуватимуться автоматично наприкінці місяця", - нагадав Федоров.