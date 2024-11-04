У жовтні українці отримали понад 125 млн грн нацкешбеку в Дії
За жовтень в межах програми "Національний кешбек" українцям нарахували понад 125 млн грн. Також протягом цього часу понад 1,9 млн громадян активували картку в Дії
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Користувачі продовжують активно купувати українське з програмою Національний кешбек — за жовтень українцям нараховано втричі більше кешбеку, ніж за вересень", - акцентував він.
Зазначено, що в жовтні картку для виплати нацкешбеку відкрили понад 1,9 млн українців. Також до програми долучилися більш ніж 1,5 тис. українських виробників та зареєстровано понад 300 тис. товарів.
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"Долучайтеся до програми в Дії, якщо не встигли зробити це раніше, та отримуйте 10 % від покупок назад. Відкривайте картку Національний кешбек у банку й активуйте її в Дії, кошти зараховуватимуться автоматично наприкінці місяця", - нагадав Федоров.
- 15 жовтня повідомлялось, що українці можуть перевірити, чи бере той чи інший товар участь у програмі "Національний кешбек", відсканувавши штрихкод через Дію.
- 28 жовтня стало відомо, що держава здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек": загалом за вересень 646 378 українців отримали 37,2 млн грн.
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