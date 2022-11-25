Ексначальників управління КМДА підозрюють у розтраті держмайна майже на 267 млн грн
Двох колишніх начальників управління Київської міськради підозрюють у зловживанні службовим становищем за вилучення з держвласності майна вартістю майже 267 млн грн
Про це інформують в Офісі генерального прокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів ще двом колишнім начальникам головного управління комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем", – пише пресслужба.
Слідство встановило, що підозрювані підписували накази про оформлення на приватників права колективної власності на нерухомість. Діючи в інтересах Федерації професійних спілок України та підконтрольних їй юридичних осіб, за відсутності документів, зловмисники керували "бізнесом".
Внаслідок цього з державної власності вибули 12 об’єктів нерухомості – майнові комплекси загальною вартістю майже 267 млн грн площею понад 47 347 тис. м. кв., серед яких "Жовтневий палац", навчально-спортивна база "Святошин" та готель "Дружба".
"В межах розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", ПрАТ "Укрпрофтур" та інших підконтрольних їм юридичних осіб з 1992 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють незаконне привласнення та відчуження курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебувають у їхньому відданні", - роз'яснили в прокуратурі.
Таким чином державі спричинено збитки в особливо великих розмірах.
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