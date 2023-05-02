Про це вона заявила в етері Еспресо.

Юринець зазначила, що з того моменту, як Борис Пісторіус очолив відомство оборони Німеччини, кількість допомоги для України була збільшена.

Також вона додала, що Німеччина - це "ключова країна в ЄС, яка приймає рішення по розподілу фінансів і коштів, тому поведінка інших країн буде напряму залежати від Німеччини".

Коментуючи резолюцію Генасамблеї ООН, яку Китай вперше підтримав, вона зазначила, що у ній є преамбула, у якій чітко вказано, що ця резолюція говорить про засудження подій в Україні.

"Якщо за Китаєм потягнулися й інші країни, які до цього жодним чином не підтримували резолюції, які стосувалися подій в Україні. І власне це така перша спроба, але це певна наша перемога навіть попри те, хто там може головувати. І на жаль не реформований радбез ООН, до якого є багато питань. Але на сьогодні все тече, все змінюється і процеси відбуваються", - додала вона.

Читайте також: Про секретну місію Папи Франциска

Щодо секретної миротворчої місії Папи Франциска, Юринець зазначила, що Угорщина стала "проросійським проксі в центрі Європи".

"Я сподіваюся. що святіший отець буде говорити про те, що б змінило позицію Угорщини, більше того Ватикан часто каже про те, що велика частина грошей світу сконцентрована в них у тому числі. І я сподіваюся, що почнуться виправлятися помилки, які були до того", - додала вона.

Зокрема Юринець додала також, що зараз почалися процеси усвідомлення загрози Російської Федерації як агресора, який не зупиниться лише на Україні.

"На жаль, гонка озброєнь зараз охопила і Європу і світ, сьогодні всі змагаються за контракти, але сигнал по Китаю - це головне. Тому, що треба говорити відверто - це війна дронів, безпілотників, і в тому контексті, комплектуючі, які є у Китаю й Тайваню - це те, що дуже нам сьогодні необхідно", - зазначила вона.