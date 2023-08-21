Експерт з авіації розказав, що в авіагалузі РФ загострюється проблемна ситуація

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Проблема в авіаційній галузі Росії вже протягом півтора року набуває активної ситуації. Наприклад, ми бачимо, що з вересня Росію відключають від системи SITA (міжнародний комунікаційний канал для обміну даними між різними авіаційними учасниками ринку – ред.), який функціонує для створення певного хабу стосовно багажу, пасажирів та іншого. Також деякі авіакомпанії відмовляються від виконання рейсів, бо літаки в експлуатації РФ давно вже не проходили ремонт", - зауважив експерт з авіації.

Анатолій Храпчинський додав, що компанії Airbus і Boeing ще на початку повномасштабного вторгнення відмовили РФ у потенційній експлуатації та допомоги з ремонтом.

"Крім того, у росіян є ще декілька проблем, а одна з них – подвійна реєстрація їхніх літаків. До 24 лютого 2022 року більшість російських авіакомпаній реєструвалися за кордоном в офшорних зонах, тому що це було для них дешевше. З часом вони почали перереєстровуватися, боячись санкцій, і отримали подвійну реєстрацію, що заборонено авіаційним законодавством. Тобто літак з подвійною реєстрацією може цілком легко бути арештований у будь-якому аеропорту. Тому насправді ми тільки зараз бачимо дію тих санкцій, які півтора року тому почали вмикатися проти Росії", - підсумував Храпчинський.