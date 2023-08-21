Експерт з авіації розказав, що в авіагалузі РФ загострюється проблемна ситуація
Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, зазначив, що від початку введення санкцій проти Росії минуло півтора року, як вона почала відчувати певні наслідки, зокрема в авіації
Про це він розказав в етері Еспресо.
"Проблема в авіаційній галузі Росії вже протягом півтора року набуває активної ситуації. Наприклад, ми бачимо, що з вересня Росію відключають від системи SITA (міжнародний комунікаційний канал для обміну даними між різними авіаційними учасниками ринку – ред.), який функціонує для створення певного хабу стосовно багажу, пасажирів та іншого. Також деякі авіакомпанії відмовляються від виконання рейсів, бо літаки в експлуатації РФ давно вже не проходили ремонт", - зауважив експерт з авіації.
Анатолій Храпчинський додав, що компанії Airbus і Boeing ще на початку повномасштабного вторгнення відмовили РФ у потенційній експлуатації та допомоги з ремонтом.
"Крім того, у росіян є ще декілька проблем, а одна з них – подвійна реєстрація їхніх літаків. До 24 лютого 2022 року більшість російських авіакомпаній реєструвалися за кордоном в офшорних зонах, тому що це було для них дешевше. З часом вони почали перереєстровуватися, боячись санкцій, і отримали подвійну реєстрацію, що заборонено авіаційним законодавством. Тобто літак з подвійною реєстрацією може цілком легко бути арештований у будь-якому аеропорту. Тому насправді ми тільки зараз бачимо дію тих санкцій, які півтора року тому почали вмикатися проти Росії", - підсумував Храпчинський.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.27
- EUR Купівля 40.96Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе