Естонія висилає посла РФ та наголошує на підтримці України

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Естонія бере до відома сьогоднішнє рішення Росії про скорочення дипломатичної присутності до рівня тимчасового повіреного", - сказав Рейнсалу.

Він зазначив, що його країна у відносинах з Росією керується принципом паритетності і дотримуватиметься його. Відповідно посол РФ у Таллінні повинен поїхати 7 лютого, одночасно з послом Естонії в Росії.

"Кроки Росії не завадять нам надавати продовжену підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку всіх нас. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки Росія планує широкомасштабні атаки, і закликаємо інші країни-однодумці збільшити допомогу Україні", - наголосив Рейнсалу.

5 січня стало відомо, що уряд Естонії працює над конфіскацією російських активів на користь України. Мало того, Естонія має намір першою серед країн Євросоюзу запровадити юридичну процедуру арешту російських активів – правова база для цього з’явиться вже до кінця січня.

11 січня Естонія повідомила амбасадора Російської Федерації, що держава-агресорка має скоротити чисельність персоналу свого посольства у Таллінні до 1 лютого.

12 січня стало відомо, що намір Естонії запровадити правові умови для конфіскації російських активів відповідають загальній політиці ЄС та пропозиціям Єврокомісії включити спроби ухилитися або обійти санкції ЄС до переліку кримінальних злочинів.

23 січня стало відомо, що міністерство закордонних справ РФ заявило про зниження рівня дипломатичних відносин з Естонією та залишає у Таллінні лише тимчасового повіреного у справах.

Згодом Латвія також оголосила про пониження дипломатичних відносин із Росією.