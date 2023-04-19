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Європарламент ухвалив резолюцію про переговори щодо членства Молдови в ЄС цього року

19 квітня, 2023 середа
17:48
Світ парламент Молдови

19 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Європейському Союзі вже у 2023 році, проте є деякі умови

Про це інформує Європарламент.

"Вони (євродепутати - ред.) закликають розпочати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів", - йдеться у резолюції.

Комісія рекомендує надати Молдові статус кандидата, якщо виконуватимуться кроки:

  • завершити нещодавно розпочату всеосяжну реформу системи правосуддя в усіх інституціях правосуддя й заповнити всі вакансії у Верховній Раді Магістратури та в її спецорганах;
  • усунути недоліки у всіх цих сферах, виявлених ОБСЄ/БДІПЛ та Радою Європи/Венеціанською комісією;
  • виконання зобов'язань щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях, вживаючи рішучих заходів, а також надійного послужного списку судових переслідувань та засуджень; збільшити виконання рекомендацій Національного антикорупційного центру;
  • реалізувати зобов'язання щодо "деолігархізації" шляхом усунення надмірного впливу корисливих інтересів в економічному, політичному та суспільному житті;
  • посилити боротьбу з організованою злочинністю на основі детальних оцінок загроз, посилення співпраці з регіональними, європейськими та міжнародними партнерами; запровадити законодавчий пакет щодо повернення активів та всеосяжну основу для боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей;
  • підвищення спроможності впроваджувати реформи та надавати якісні публічні послуги, у тому числі шляхом активізації реформи держуправління, оцінювати та оновлювати цю стратегію;
  • завершити реформу управління держфінансами, включаючи вдосконалення публічних закупівель на всіх рівнях;
  • посилити залучення громадянського суспільства до процесів прийняття рішень;
  • підвищити захист прав людини, особливо вразливих груп, і підтримувати свої зобов'язання щодо посилення гендерної рівності та боротьби з насильством щодо жінок.

У заяві, яку затвердили, пишуть про зіткнення Молдови з російським тиском і спробами Москви дестабілізувати уряд країни. Водночас Європарламент підтверджує підтримку членства Молдови у ЄС та визнає прогрес уряду щодо реформ.

Резолюцію підтримало 555 депутатів, "проти" було 49, утрималися - 26.

Крім того, у документі міститься заклик до Європейського Союзу та держав-членів негайно запровадити санкції проти тих, хто пов'язаний у спробах порушення стабільності Молдови. Зокрема, це олігарх та голова проросійської партії Ілан Шор та ексдепутат Володимир Плахотонюк. Їх закликали екстрадувати до Молдови у разі затримання. 

  • У січні Молдова запросила в міжнародних партнерів системи ППО для захисту своєї території.
  • 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
  • Натомість у Кишиневі заявили, що Кремль хоче встановити проросійську владу в Молдові, аби використати територію країни у війні проти України так само як він використовує Білорусь.
  • У середині березня Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову, а 31 березня вперше після широкомасштабного вторгнення вона прибула в Київ.
  • Президентка Молдови Мая Санду 30 березня заявила, що Кремль хоче встановити проросійську владу в Молдові, аби використати територію країни у війні проти України, так само як він використовує Білорусь.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президентку Молдови Маю Санду, що Берлін підтримує євроінтеграційні прагнення Молдови, зокрема з огляду на загрози з боку РФ.  
  • Біля Кишинева побудують сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Відповідні кошти вже виділено з держбюджету Молдови.  
  • Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готове до подальшого зближення з ними Молдови в залежності від її готовності до цього.
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