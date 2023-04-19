Про це інформує Європарламент.

"Вони (євродепутати - ред.) закликають розпочати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів", - йдеться у резолюції.

Комісія рекомендує надати Молдові статус кандидата, якщо виконуватимуться кроки:

завершити нещодавно розпочату всеосяжну реформу системи правосуддя в усіх інституціях правосуддя й заповнити всі вакансії у Верховній Раді Магістратури та в її спецорганах;

усунути недоліки у всіх цих сферах, виявлених ОБСЄ/БДІПЛ та Радою Європи/Венеціанською комісією;

виконання зобов'язань щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях, вживаючи рішучих заходів, а також надійного послужного списку судових переслідувань та засуджень; збільшити виконання рекомендацій Національного антикорупційного центру;

реалізувати зобов'язання щодо "деолігархізації" шляхом усунення надмірного впливу корисливих інтересів в економічному, політичному та суспільному житті;

посилити боротьбу з організованою злочинністю на основі детальних оцінок загроз, посилення співпраці з регіональними, європейськими та міжнародними партнерами; запровадити законодавчий пакет щодо повернення активів та всеосяжну основу для боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей;

підвищення спроможності впроваджувати реформи та надавати якісні публічні послуги, у тому числі шляхом активізації реформи держуправління, оцінювати та оновлювати цю стратегію;

завершити реформу управління держфінансами, включаючи вдосконалення публічних закупівель на всіх рівнях;

посилити залучення громадянського суспільства до процесів прийняття рішень;

підвищити захист прав людини, особливо вразливих груп, і підтримувати свої зобов'язання щодо посилення гендерної рівності та боротьби з насильством щодо жінок.

У заяві, яку затвердили, пишуть про зіткнення Молдови з російським тиском і спробами Москви дестабілізувати уряд країни. Водночас Європарламент підтверджує підтримку членства Молдови у ЄС та визнає прогрес уряду щодо реформ.

Резолюцію підтримало 555 депутатів, "проти" було 49, утрималися - 26.

Крім того, у документі міститься заклик до Європейського Союзу та держав-членів негайно запровадити санкції проти тих, хто пов'язаний у спробах порушення стабільності Молдови. Зокрема, це олігарх та голова проросійської партії Ілан Шор та ексдепутат Володимир Плахотонюк. Їх закликали екстрадувати до Молдови у разі затримання.