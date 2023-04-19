Європарламент ухвалив резолюцію про переговори щодо членства Молдови в ЄС цього року
19 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом розпочати переговори про членство Молдови в Європейському Союзі вже у 2023 році, проте є деякі умови
Про це інформує Європарламент.
"Вони (євродепутати - ред.) закликають розпочати переговори про приєднання до ЄС до кінця 2023 року, якщо Молдова виконає дев'ять кроків, визначених Європейською комісією, необхідні для початку переговорів", - йдеться у резолюції.
Комісія рекомендує надати Молдові статус кандидата, якщо виконуватимуться кроки:
- завершити нещодавно розпочату всеосяжну реформу системи правосуддя в усіх інституціях правосуддя й заповнити всі вакансії у Верховній Раді Магістратури та в її спецорганах;
- усунути недоліки у всіх цих сферах, виявлених ОБСЄ/БДІПЛ та Радою Європи/Венеціанською комісією;
- виконання зобов'язань щодо боротьби з корупцією на всіх рівнях, вживаючи рішучих заходів, а також надійного послужного списку судових переслідувань та засуджень; збільшити виконання рекомендацій Національного антикорупційного центру;
- реалізувати зобов'язання щодо "деолігархізації" шляхом усунення надмірного впливу корисливих інтересів в економічному, політичному та суспільному житті;
- посилити боротьбу з організованою злочинністю на основі детальних оцінок загроз, посилення співпраці з регіональними, європейськими та міжнародними партнерами; запровадити законодавчий пакет щодо повернення активів та всеосяжну основу для боротьби з фінансовими злочинами та відмиванням грошей;
- підвищення спроможності впроваджувати реформи та надавати якісні публічні послуги, у тому числі шляхом активізації реформи держуправління, оцінювати та оновлювати цю стратегію;
- завершити реформу управління держфінансами, включаючи вдосконалення публічних закупівель на всіх рівнях;
- посилити залучення громадянського суспільства до процесів прийняття рішень;
- підвищити захист прав людини, особливо вразливих груп, і підтримувати свої зобов'язання щодо посилення гендерної рівності та боротьби з насильством щодо жінок.
У заяві, яку затвердили, пишуть про зіткнення Молдови з російським тиском і спробами Москви дестабілізувати уряд країни. Водночас Європарламент підтверджує підтримку членства Молдови у ЄС та визнає прогрес уряду щодо реформ.
Резолюцію підтримало 555 депутатів, "проти" було 49, утрималися - 26.
Крім того, у документі міститься заклик до Європейського Союзу та держав-членів негайно запровадити санкції проти тих, хто пов'язаний у спробах порушення стабільності Молдови. Зокрема, це олігарх та голова проросійської партії Ілан Шор та ексдепутат Володимир Плахотонюк. Їх закликали екстрадувати до Молдови у разі затримання.
- У січні Молдова запросила в міжнародних партнерів системи ППО для захисту своєї території.
- 23 лютого російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це.
- Натомість у Кишиневі заявили, що Кремль хоче встановити проросійську владу в Молдові, аби використати територію країни у війні проти України так само як він використовує Білорусь.
- У середині березня Мая Санду заявила, що не бачить загрози війни в Молдові, поки Україна хоробро дає відсіч російським окупантам і таким чином захищає Молдову, а 31 березня вперше після широкомасштабного вторгнення вона прибула в Київ.
- Президентка Молдови Мая Санду 30 березня заявила, що Кремль хоче встановити проросійську владу в Молдові, аби використати територію країни у війні проти України, так само як він використовує Білорусь.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президентку Молдови Маю Санду, що Берлін підтримує євроінтеграційні прагнення Молдови, зокрема з огляду на загрози з боку РФ.
- Біля Кишинева побудують сучасну військову базу для підготовки особового складу національної армії. Відповідні кошти вже виділено з держбюджету Молдови.
- Заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готове до подальшого зближення з ними Молдови в залежності від її готовності до цього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе