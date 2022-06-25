Єврорада при наданні Україні статусу кандидата в ЄС не передбачила його відкликання, - Стефанішина

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв'ю, яке транслювалось в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що статус кандидата в ЄС Україна отримала безумовно.

"Щодо семи умов. Рішення передбачає, що Єврокомісія в кінці року зробить оцінку виконання цих умов і від цього будуть визначатися подальші етапи, пов'язані з членством. Тобто вони не прив'язуються до того рішення, яке ми здобули", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що в рішенні Євроради не йдеться про відкликання статусу кандидата у разі невиконання умов.

Умови, які Україна має виконати: реформа Конституційного суду, продовження судової реформ, антикорупція, включно з призначенням керівника САП та проведення конкурсу на очільника НАБУ, боротьба з відмиванням коштів, втілення антиолігархічного закону, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, зміна законодавства про нацменшини.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати рекомендації Єврокомісії, які необхідні для вступу країни до ЄС.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що парламент найближчим часом розпочне імплементацію законопроєктів, необхідних для подальшої євроінтеграції України.