Про це заявив американський дипломат Метью Брайза в етері Еспресо.

"З раціональної точки зору, якщо згадувати про Будапештський меморандум, жодна з цих обіцянок не має значення, якщо НАТО та інші друзі України не продемонструють реальну готовність надати Україні будь-яку військову підтримку, якої вона потребує, щоб не допустити перемоги Росії. На даний момент бачимо безпрецедентну допомогу у вигляді бойових озброєнь. У майбутньому все буде по-іншому. З Україною буде пов'язана ціла мережа зв'язків у сфері політичної безпеки, а найголовніше - буде членство в НАТО, яке однозначно означатиме, що напад на Україну буде нападом на весь Альянс", - зазначив він.

За словами дипломата, поки цього не досягли, необхідно, щоб НАТО, США, Японія, Південна Корея зобов'язалися не просто спостерігати за війною, якщо вона триватиме. Також говорили про те, що деякі учасниці НАТО можуть надати військову допомогу на місцях.

"Повідомляється, що коли Путін погрожував застосувати ядерну зброю, Білл Бернс, очільник ЦРУ, поїхав до Москви і сказав, що якщо ви це зробите, то США втрутяться у військовому плані і зрештою знищать вашу армію умовно кажучи. Такі погрози, на мою думку, заслуговують на довіру. Це гарантія безпеки для України, що якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, США знищать російську армію. Це справжня гарантія безпеки, якою Путін не знехтував, і вона набагато важливіша за будь-які слова в комюніке НАТО чи будь-якому меморандумі", - наголосив Метью Брайза.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня у Вільнюсі пройшов саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходять на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва.

У зустрічах брали участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті бере участь український президент Володимир Зеленський.

Зокрема, 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку.

Пізніше він також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні".

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.