"Газпром" зменшив постачання газу італійській компанії Eni, - Reuters

Про це повідомило агентство Reuters.

У понеділок російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що потоки через його трубопровід "Північний потік-1" впадуть. Постачання до Німеччини скоротяться до 20% від пропускної спроможності трубопроводу.

У понеділок, 25 липня, російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що потоки через його трубопровід "Північний потік-1" впадуть. Постачання до Німеччини скоротяться до 20% від пропускної спроможності трубопроводу.

Відомо, що останнім часом найбільшим постачальником газу до Риму став Алжир.

4 червня, російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Пізніше італійська компанія Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала. Слідом за цим Газпром зменшив постачання газу у Францію та Австрію.

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