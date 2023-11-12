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Генерал Мусаєв пояснив, що Байден може запропонувати Сі, щоб охолодити відносини Китаю та РФ

12 листопада, 2023 неділя
09:19
Світ Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін

Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв вважає, що головною темою зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна буде Україна та ситуація на Близькому Сході

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна йтиметься про Україну, про це немає сумнівів. Навіть більше, скажімо прямо - про Росію піде мова, про її поведінку в усій геополітичній ситуації. Насамперед, звісно, про Україну, друге питання – Близький Схід, Ізраїль, Африка, навіть Центральна Азія. Усе це прямо не називатиметься, але Україна та Близький Схід обговорюватимуться", - вважає Мусаєв.

Генерал вважає, що Байдена може домовитись з Сі змінити політику відносин з РФ

"Прямо повертати Сі Цзіньпіна обличчям до глобальних світових питань в Америки, можливо, бракує якихось сил, але тема буде порушена неодмінно. І якщо Байден зацікавить Сі Цзіньпіна конкретними економічними й геополітичними моментами, які розширюють можливості Китаю в інших регіонах, то певне охолодження у взаєминах Китаю з Росією, так, цілком можливе, навіть імовірне. Я ось так оцінив би ситуацію", - додав він.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • 28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
  • Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію.
  • Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін планують провести двосторонні переговори в Сан-Франциско 15 листопада
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Сі Цзиньпін
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