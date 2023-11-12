Генерал Мусаєв пояснив, що Байден може запропонувати Сі, щоб охолодити відносини Китаю та РФ
Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв вважає, що головною темою зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна буде Україна та ситуація на Близькому Сході
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна йтиметься про Україну, про це немає сумнівів. Навіть більше, скажімо прямо - про Росію піде мова, про її поведінку в усій геополітичній ситуації. Насамперед, звісно, про Україну, друге питання – Близький Схід, Ізраїль, Африка, навіть Центральна Азія. Усе це прямо не називатиметься, але Україна та Близький Схід обговорюватимуться", - вважає Мусаєв.
Генерал вважає, що Байдена може домовитись з Сі змінити політику відносин з РФ
"Прямо повертати Сі Цзіньпіна обличчям до глобальних світових питань в Америки, можливо, бракує якихось сил, але тема буде порушена неодмінно. І якщо Байден зацікавить Сі Цзіньпіна конкретними економічними й геополітичними моментами, які розширюють можливості Китаю в інших регіонах, то певне охолодження у взаєминах Китаю з Росією, так, цілком можливе, навіть імовірне. Я ось так оцінив би ситуацію", - додав він.
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