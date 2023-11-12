Генерал Мусаєв пояснив, що Байден може запропонувати Сі, щоб охолодити відносини Китаю та РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна йтиметься про Україну, про це немає сумнівів. Навіть більше, скажімо прямо - про Росію піде мова, про її поведінку в усій геополітичній ситуації. Насамперед, звісно, про Україну, друге питання – Близький Схід, Ізраїль, Африка, навіть Центральна Азія. Усе це прямо не називатиметься, але Україна та Близький Схід обговорюватимуться", - вважає Мусаєв.

Генерал вважає, що Байдена може домовитись з Сі змінити політику відносин з РФ

"Прямо повертати Сі Цзіньпіна обличчям до глобальних світових питань в Америки, можливо, бракує якихось сил, але тема буде порушена неодмінно. І якщо Байден зацікавить Сі Цзіньпіна конкретними економічними й геополітичними моментами, які розширюють можливості Китаю в інших регіонах, то певне охолодження у взаєминах Китаю з Росією, так, цілком можливе, навіть імовірне. Я ось так оцінив би ситуацію", - додав він.