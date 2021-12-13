Голова МЗС Швеції застерегла РФ від подальшої агресії проти України
Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде попередила Росію про жорстку реакцію в разі вторгнення в Україну
Про це Анн Лінде написала у своєму Twitter.
"Об’єднана підтримка ЄС суверенітету та територіальної цілісності України на засіданні ради міністрів закордонних справ. Росія повинна почати деескалацію. Подальша агресія зіткнеться з сильною реакцією. Необхідно зберегти європейський порядок безпеки", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив РФ про політичні та економічні наслідки у разі посилення військової агресії проти України.
- Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у разі подальшої агресії проти України нові санкції проти РФ будуть надзвичайно серйозними й ізолюють росіян від світу.
- У понеділок, 13 грудня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз вивчає можливість введення нових санкцій проти РФ.
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