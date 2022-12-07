Голова Верховного Суду: нині створювати суди з воєнних злочинів в Україні недоречно

Про це інформує "Главком" з посиланням на заяву голови Верховного Суду Всеволода Князєва під час ХІ Щорічного судового форуму.

"Якби нині такі суди вже були б створені, це було б не погано: вони б розглядали воєнні злочини. Проте займатися створенням цих судів зараз – це, по-перше, надзвичайно дорого. По-друге, це займе дуже багато часу: такі суди теоретично створювалися б не менш як рік. Коли ж ми створимо цю систему, війна вже скінчиться, і відповідно, далі ми будемо думати, що робити із цими судами", – зазначив Князєв.

Голова Верховного Суду зауважив, що зараз займатися створенням судів із воєнних злочинів недоречно, натомість бачить можливість спеціалізації судів: "Потрібно створити певні критерії для відбору суддів, які зможуть розглядати воєнні злочини у судах першої інстанції, і проводити із цими суддями навчання - семінари, тренування".

Князєв також наголосив, що вже близько 50% справ щодо воєнних злочинів, які надійшли в українські суди, розглянуті.

"По них винесені рішення – до слова, ці рішення дуже рідко оскаржують в апеляційних інстанціях. Це означає, що виносяться справедливі законні рішення, якщо з ними погоджуються усі учасники процесу. Тож я не бачу необхідності у створенні воєнних судів", – додав голова Верховного Суду.

Крім того, Князєв нагадав, що в Україні досі не відновлена робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів – органу в системі судоустрою країни, відповідального за формування суддівського корпусу, переведення суддів і забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Нагадаємо, ООН розслідує, чи є воєнним злочином обстріли Росією української критичної інфраструктури.

Франція працює над створенням спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів Росії.

2 грудня, генпрокурор Костін розповів, що у Гаазі обговорюють створення Офісу, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

Народний депутат Андрій Осадчук розповів, що у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі досить серйозно ведуть розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні.

Крім того, в Організації об'єднаних націй циркулює проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького для притягнення керівництва Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

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