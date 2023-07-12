Про це інформує The Japan Times.

Гонконг - другий за величиною імпортер японських морепродуктів після материкового Китаю. Наразі там діє заборона на імпорт лише з однієї префектури Японії. Голова адміністрації Гонконгу Джон Лі повідомив, що обмеження "безумовно розширять" через скидання очищеної радіоактивної води з АЕС "Фукусіма".

"Якщо заходи (скидання очищеної води з "Фукусіми", - ред.) дійсно почнуться, ми заборонимо поставки морепродуктів з великої кількості префектур", - заявив він.

Джон Лі доручив керівнику департаменту навколишнього середовища та екології Гонконгу сформувати міжвідомчу групу для розробки плану дій міста. Уряд "вживатиме рішучих заходів" і найближчим часом оголосить деталі плану громадськості.

"Індустрія громадського харчування постраждає, але я впевнений, що вони (жителі Гонконгу, - ред.) зрозуміють, що ми змушені прийняти рішення через цю безпрецедентну подію", - сказав Лі.

За даними японського уряду, у 2022 році Японія експортувала до Гонконгу рибної продукції на 536 мільйонів доларів США.

Що передувало

У вівторок, 4 липня, Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації 1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

Пізніше Північна Корея розкритикувала МАГАТЕ за схвалений план скидання очищеної води з "Фукусіми". За словами високопосадовця міністерства земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, запланований скид води матиме "фатальний негативний вплив на людські життя, безпеку та екологічне середовище".