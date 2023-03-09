Про це повідомляє Грузія Online.

"Наша країна проходить найскладніший шлях становлення сильної держави, для чого нам потрібно бути дуже обережними як з боку державних інститутів, так і суспільства. Церква, як найбільший об'єднувач і благодійник нашого народу та країни, палко молиться за мир та одностайність", - ідеться у заяві.

У ГПЦ наголошують, що збереження мирного курсу та незалежності країни є "єдиною можливістю для прогресу": "Поляризуючі радикальні заяви ми вважаємо спробою порушити мир, хоч би з якого боку вони поширювалися, особливо з боку духовенства".

При цьому зауважується, що в соцмережах циркулюють проповіді окремих священнослужителів, які "зачіпають політичні теми, як то надмірна "симпатія" до північного сусіда, чи радикальна критика держави".

У зв'язку з цим ГПЦ заявляє, що такі настанови "чужі офіційному баченню церкви та загалом християнському духу, що неодноразово озвучувалося в офіційних позиціях патріархії та в особистих висловлюваннях католикоса-патріарха всієї Грузії про шлях євроінтеграції".