Грузинська православна церква на тлі протестів застерегла від надмірної "симпатії" до північного сусіда та критики держави
Патріархія Грузинської православної церкви виступила з першою від початку протестів у Тбілісі заявою у якій застерегла від надмірної "симпатії" до північного сусіда та критики держави
Про це повідомляє Грузія Online.
"Наша країна проходить найскладніший шлях становлення сильної держави, для чого нам потрібно бути дуже обережними як з боку державних інститутів, так і суспільства. Церква, як найбільший об'єднувач і благодійник нашого народу та країни, палко молиться за мир та одностайність", - ідеться у заяві.
У ГПЦ наголошують, що збереження мирного курсу та незалежності країни є "єдиною можливістю для прогресу": "Поляризуючі радикальні заяви ми вважаємо спробою порушити мир, хоч би з якого боку вони поширювалися, особливо з боку духовенства".
При цьому зауважується, що в соцмережах циркулюють проповіді окремих священнослужителів, які "зачіпають політичні теми, як то надмірна "симпатія" до північного сусіда, чи радикальна критика держави".
У зв'язку з цим ГПЦ заявляє, що такі настанови "чужі офіційному баченню церкви та загалом християнському духу, що неодноразово озвучувалося в офіційних позиціях патріархії та в особистих висловлюваннях католикоса-патріарха всієї Грузії про шлях євроінтеграції".
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