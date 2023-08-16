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H&M досліджує експлуатацію працівників на швейних фабриках М'янми

16 серпня, 2023 середа
11:06
Економіка H&M

Шведський бренд одягу та косметики H&M відстежує випадки зловживання робочою силою на фабриках країни на південному сході Азії - М'янма

Про це інформує Reuters.

H&M повідомила, що досліджує 20 випадків експлуатації на швейних фабриках, які постачають товари другому за величиною роздрібному продавцю модного одягу у світі.

Британська правозахисна група виявила 156 випадків передбачуваних зловживань працівників на швейних фабриках М’янми з лютого 2022 року по лютий 2023 року, що свідчить про погіршення прав працівників після військового перевороту в лютому 2021 року.

Водночас бренд одягу заявив, що за всіма випадками порушень у звіті неурядової організації Ресурсний центр бізнесу та прав людини (BHRRC) слідкують. Зокрема йдеться про зниження та крадіжка заробітної плати, за якими слідували несправедливе звільнення, нелюдські ставки праці та примусові понаднормові роботи.

"Всі випадки, порушені у звіті BHRRC, відстежуються і, за необхідності, усуваються через нашу місцеву команду на місцях та у тісній співпраці з відповідними зацікавленими сторонами. Ми глибоко стурбовані останніми подіями в М'янмі, і ми бачимо наростальні проблеми для ведення нашої діяльності відповідно до наших стандартів і вимог", – йдеться в заяві ритейлера.

BHRRC відстежує заяви про порушення прав робітників на швейних фабриках відтоді, як військова хунта прийшла до влади в М'янмі у 2021 році, зануривши її в політичну і гуманітарну кризу, йдеться в матеріалі. Трекер включає випадки зловживань на 124 окремих заводах.

Згідно зі звітом, було зафіксовано 21 випадок передбачуваних зловживань, пов'язаних з постачальниками Inditex.

Іспанська група Inditex була останнім брендом, який заявив, що припинить зв'язки з постачальниками з М'янми після Primark і Marks & Spencer тогоріч.

H&M і Bestseller входять в число 18 брендів, які є частиною фінансованого Європейським Союзом проєкту MADE, спрямованого на поліпшення умов праці на швейних фабриках М'янми.

Вікі Боумен, яка раніше була омбудсменкою Британії в М’янмі та зараз є директоркою Центру відповідального бізнесу М’янми, зазначила, що міжнародні бренди, які знаходяться під тиском, щоб припинити закупівлі у країні, також, швидше за все, забезпечать стабільну зайнятість та вживуть додаткових заходів для захисту від порушень прав.

"Виїжджаючи з країни, важко зрозуміти, як можна вплинути на місцеві умови. Якщо вони підуть, або робочі місця зникнуть повністю, або фабрики розгубляться, щоб отримати замовлення від агентів з купівлі пішоходів, які піклуються тільки про дешеву робочу силу і не турбуються про фабричні умови", - додала Боумен.

Що відомо про події в М’янмі у 2021 році

Аун Сан Су Чжі, що обіймала посаду "державного радника", заарештували 1 лютого 2021 року, коли владу у М'янмі захопила військова хунта на чолі з генералом армії Мін Аун Хлаїном. Свої дії представники армії пояснили масштабними фальсифікаціями, якими нібито супроводжувалися загальні парламентські вибори 2020 року. У грудні її засудили до 4 років ув'язнення.

10 січня 2022 року хунта М'янми вдруге засудила скинуту після військового перевороту екслідерку країни та лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі до чотирьох років за ґратами. Після другого вироку тепер їй загрожує шість років ув'язнення.

30 грудня 2022 року колишню лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі, яку усунули з посади внаслідок військового перевороту, засудили до додаткових семи років ув'язнення через корупцію.

1 серпня 2023 року військова хунта М'янми через два роки після затримання колишньої лідерки країни Аун Сан Су Чжі помилувала її за п'ятьма звинуваченнями, скоротивши термін ув'язнення на 12 років.  

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