Іран не дозволив сім'ї загиблої Махси Аміні отримати премію Сахарова у Франції

Про це пише The Guardian.

У суботу, 9 грудня, батька та брата загиблої Аміні зупинили в аеропорту, коли вони намагалися сісти на рейс до Франції. Їхні паспорти були конфісковані попри те, що вони мали дійсну візу.

У звітах говориться, що лише адвокат родини Салех Нікбахт зможе поїхати, щоб отримати нагороду у Франції.

Довідково. Премія імені Андрія Сахарова - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за людські права та демократичні свободи.