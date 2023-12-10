Іран не дозволив сім'ї загиблої Махси Аміні отримати премію Сахарова у Франції
Іранська влада заборонила родині загиблої Махси Аміні виїхати до Франції для отримання премії Сахарова "За свободу думки"
Про це пише The Guardian.
У суботу, 9 грудня, батька та брата загиблої Аміні зупинили в аеропорту, коли вони намагалися сісти на рейс до Франції. Їхні паспорти були конфісковані попри те, що вони мали дійсну візу.
У звітах говориться, що лише адвокат родини Салех Нікбахт зможе поїхати, щоб отримати нагороду у Франції.
Довідково. Премія імені Андрія Сахарова - щорічна відзнака Європейського парламенту, започаткована у 1988 році. Нагороду вручають за вагомий внесок у боротьбу за людські права та демократичні свободи.
- Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махсу Аміні за "неналежне носіння хіджабу" - з рештою, дівчина померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
- Впливовий американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.
- У березні, 2023 року, іранська влада помилувала 82 тис. людей, серед яких 22 тис. тих, хто брав участь в антиурядових протестах.
- Лауреатами премії Сахарова "За свободу думки" у 2023 році посмертно стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані, а також рух "Жінки, життя, свобода".
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