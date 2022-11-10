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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов
Ексклюзив

Іран розуміє, що потрапив у халепу, а Патрушев поїхав не дати їм зробити крок назад, - експерт - міжнародник Данилов

10 листопада, 2022 четвер
13:53
війна з Росією Микола Патрушев

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, зауважив, що іранські політичні еліти мають неоднозначне ставлення до продовження військової співпраці з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Одна з версій візиту Патрушева (секретар радбезу Росії, – ред.) до Ірану полягає у тому, що Тегеран починає розуміти ту халепу, у яку він потрапив, і пробує зробити крок назад. А Патрушев приїжджав переломити ситуацію та повернути її до того стану, щоб іранці постачали ракети. Ми дуже скоро будемо знати, яким постачанням обмежився Іран та чи насправді передадуть ракети середньої дальності на 300 та 700 км", - прокоментував заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Сергій Данилов зазначив щодо повідомлення Sky News (британський телеканал новин – ред.) про те, що в Ірані конкретні люди та підприємства уклали суперугоду та свої ударні БПЛА вартістю $20 тисяч за штуку продали кожний за $1 млн. Звичайно у межах країни така угода нічого не змінить, а от для конкретних людей вигідно отримати готівкою $140 млн. Відповідно, Росія буде готова платити й по $2 млн за будь-що, аби продовжувати отримувати зброю.

"Але є деякі сигнали вже показують неоднозначне ставлення іранських політичних еліт до продовження військової співпраці з Росією. Тому, якщо почнеться розкол еліт, то це вплине на зовнішню активність Ірану, у першу чергу на співпрацю з Росією. Треба зазначити, що іранське суспільство та значна частина владних еліт дуже негативно ставиться до постачання зброї Росії для війни проти України. Абсолютна більшість іранців на боці України, яку вони вважають жертвою несправедливої імперської війни. І це є однією з причин тих сигналів, що серед еліт Ірану починають задумуватися чи правильно вони роблять. Відповідно, якщо відбудеться розкол еліт та з'явиться політичне представництво у протестних сил, то тоді протест справді може перетворитися на успішну революцію", - пояснив Данилов.

  • 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
  • 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".
  • В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
  • 6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.
  • 7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.
  • 8 листопада Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран поширенням інформації про приїзд Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з РФ.

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