"Кандидат навіть в п'ятірку не зайде": екснардеп Мосійчук заявив, що "слугам народу" не вигідно призначати вибори мера у Кривому Розі і Запоріжжі
Колишній народний депутат Ігор Мосійчук вважає, що представники "Слуги народу" не зможуть виграти вибори міського голови у Запоріжжі та Кривому Розі
Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Чому не призначають вибори в Кривому Розі і Запоріжжі? Справа в тому, що поки Офіс (президента,- ред.) хоч якось дружив з (бізнесменом Рінатом, - ред.) Ахметовим, то в них хоч якісь шанси були. Якщо Ахметов проти, і "Антиахметов" проти, на кого сподіватись "Слугам народу" взагалі? Їхній кандидат навіть в п'ятірку не зайде, приблизно те саме в Кривому Розі. Вони або десь не призначають вибори, де вони мають бути або продають на місцевому рівні", - вважає Мосійчук.
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