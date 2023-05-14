Казахстан може стати наступною жертвою РФ після України, - The Spectator
Казахстан може виявитися наступною мішенню російської агресії серед колишніх радянських республік
Про це пише британське видання The Spectator
У видання зазначили, що націоналісти рідко уживаються з іншими націоналістами, і путінське оточення напевно вважає національну еліту Казахстану лише невдячними провінційними вискочками.
Будучи неоімперіалістами та шанувальниками так званого "євразійства", путінське оточення включає Казахстан у ближнє зарубіжжя, яке вважають своєю зоною впливу, одночасно відмовляючи Казахстану в праві на своє ближнє зарубіжжя. Путінський режим має свою ієрархію націй, у яких народам Центральної Азії відводяться нижчі щаблі.
Також у виданні наголосили, що Путін та його підручні також не дотримуються жодних норм міжнародного права та договори, оскільки їх цікавить лише одне - "хто кого", а Байконур для Путіна може бути таким же священним, як і Севастополь. Розмови про утиск росіян у Казахстані вже ведуться.
Проте напад на Україну змусив усіх лідерів колишніх радянських республік насторожитися і вжити заходів для запобігання українському сценарію.
- 24 квітня стало відомо, що 9 травня на святкуванні Дня перемоги у Москві буде присутній президент Киргизстану Садир Жапаров.
- 8 травня оголосили, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на запрошення президента РФ Володимира Путіна 8-9 травня здійснять робочий візит у Москву та візьмуть участь у параді. Цього ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прилетів до Москви, щоб взяти участь у параді 9 травня.
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