Казахстан може стати наступною жертвою РФ після України, - The Spectator

Про це пише британське видання The Spectator

У видання зазначили, що націоналісти рідко уживаються з іншими націоналістами, і путінське оточення напевно вважає національну еліту Казахстану лише невдячними провінційними вискочками.

Будучи неоімперіалістами та шанувальниками так званого "євразійства", путінське оточення включає Казахстан у ближнє зарубіжжя, яке вважають своєю зоною впливу, одночасно відмовляючи Казахстану в праві на своє ближнє зарубіжжя. Путінський режим має свою ієрархію націй, у яких народам Центральної Азії відводяться нижчі щаблі.

Також у виданні наголосили, що Путін та його підручні також не дотримуються жодних норм міжнародного права та договори, оскільки їх цікавить лише одне - "хто кого", а Байконур для Путіна може бути таким же священним, як і Севастополь. Розмови про утиск росіян у Казахстані вже ведуться.

Проте напад на Україну змусив усіх лідерів колишніх радянських республік насторожитися і вжити заходів для запобігання українському сценарію.