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Керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді

26 серпня, 2022 п'ятниця
16:53
Суспільство

СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

  • 3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.
  • 15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини. Того самого дня СБУ повідомила про підозру двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.
  • 26 серпня правоохоронці затримали групу зловмисників у Бучанському районі Київщини, які зливали адреси українських патріотів рашистам і допомагали обладнати блокпости.

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СБУ
колаборанти
Харківщина
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