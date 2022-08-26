Керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді
СБУ затримала за державну зраду керівника Інституту підготовки юридичних кадрів Служби безпеки
Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
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