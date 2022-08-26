Керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді

Про це повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

"У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у державній зраді тимчасово виконуючому обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводили співробітники Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.

15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини. Того самого дня СБУ повідомила про підозру двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.

26 серпня правоохоронці затримали групу зловмисників у Бучанському районі Київщини, які зливали адреси українських патріотів рашистам і допомагали обладнати блокпости.

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