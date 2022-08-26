Орієнтували окупантів, "зливали" адреси патріотів: СБУ затримала на Київщині банду колаборантів
Правоохоронці затримали групу зловмисників у Бучанському районі Київщини, які зливали домівки українських патріотів рашистам і допомагали обладнати блокпости
Про це інформує Служба безпеки України.
Під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області злочинна група почала підтримувати російських окупантів.
"На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та "підказували" геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки", - йдеться в повідомленні.
Зловмисники здавали домівки українських патріотів, у які потім уривалися рашисти вдиралися, викрадали та катували людей.
Слідство встановило, що колаборанти патрулювали місцевість, де фактично у заручниках утримували його мешканців.
"До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати "призначення" у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та "проїзні документи" на автотранспорт", - додають правоохоронці.
Після деокупації Київщини зловмисники переховувались в Бучанському районі, утім СБУ їх виявила і затримала. У домівках банди колаборантів виявили зброю та інші докази злочину.
Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині вони під вартою.
Підозрюваним передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.
- СБУ повідомила про підозру ще двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України.
- 3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.
- Двоє співробітниць кримінально-виконавчої служби Херсонської області здавали російським окупантам дані посадових осіб, які не погодились перейти на сторону РФ та виїхали на підконтрольну Україні територію.
- 15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 39.44Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе