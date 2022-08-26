Про це інформує Служба безпеки України.

Під час тимчасової окупації Бучанського району Київської області злочинна група почала підтримувати російських окупантів.

"На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники орієнтували загарбників на місцевості та "підказували" геолокації для облаштування вогневих позицій ворожої артилерії, у тому числі серед житлових будинків. Також вони допомагали окупантам в обладнанні блокпостів, кулеметних точок та місць дислокації російської техніки", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники здавали домівки українських патріотів, у які потім уривалися рашисти вдиралися, викрадали та катували людей.

Слідство встановило, що колаборанти патрулювали місцевість, де фактично у заручниках утримували його мешканців.

"До складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати "призначення" у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та "проїзні документи" на автотранспорт", - додають правоохоронці.

Після деокупації Київщини зловмисники переховувались в Бучанському районі, утім СБУ їх виявила і затримала. У домівках банди колаборантів виявили зброю та інші докази злочину.

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Нині вони під вартою.

Підозрюваним передбачає позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.