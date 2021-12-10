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Головна Спорт Халат і ушанка: Усик розсмішив фанатів своїм нарядом, у якому приїхав вболівати за Ломаченка в Нью-Йорк
Інфографіка

Халат і ушанка: Усик розсмішив фанатів своїм нарядом, у якому приїхав вболівати за Ломаченка в Нью-Йорк

10 грудня, 2021 п'ятниця
20:12
Спорт Олександр Усик

Підписники Олександра Усика веселяться у коментарях та жартують про наряд боксера, в якому він приїхав на бій Василя Ломаченка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Олександр Усик вже приїхав у Нью-Йорк, щоб підтримати свого друга та колегу Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі. Боксер встиг поділитись світлинами зі США в Instagram, але підписники в коментарях не оцінили стиль Усика.



Найдотепніші коментарі підписників:

"Ось це стиль", - написав Олексій Гуркін.

"Батя! Чисто шапку накинув і пулею в Америку", - пожартував roman__5445__.

"Халат і ушанка", - відзначив neyzerplay.

"Прикид рівень - Цар Бокса", - жартує anton_aidamirov.

"Бліннн, ну хто Саню так одягає?????", - не може зрозуміти stas_d7577.

"Саня ходячий прікол. Красава", - не може стримати сміх terevega_sasho.

"Іван Васильович. Ти навіщо професію поміняв? Або ти стиліста з Молдови взяв," - пригадав радянський кінематограф borisnikolaev23.

"Чисто батя у місті", - відзначив dmitriy_somik.

"І одразу в лазню", - дали пораду у house_boxing.

"Чисто Іван Драго", - написав kartunovich. 

Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.

Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку.

Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo. 

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Бокс
Instagram
Олександр Усик
Василь Ломаченко
реакція соцмереж
Річард Коммі
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