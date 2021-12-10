Халат і ушанка: Усик розсмішив фанатів своїм нарядом, у якому приїхав вболівати за Ломаченка в Нью-Йорк

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Олександр Усик вже приїхав у Нью-Йорк, щоб підтримати свого друга та колегу Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі. Боксер встиг поділитись світлинами зі США в Instagram, але підписники в коментарях не оцінили стиль Усика.







Найдотепніші коментарі підписників:



"Ось це стиль", - написав Олексій Гуркін.



"Батя! Чисто шапку накинув і пулею в Америку", - пожартував roman__5445__.



"Халат і ушанка", - відзначив neyzerplay.



"Прикид рівень - Цар Бокса", - жартує anton_aidamirov.



"Бліннн, ну хто Саню так одягає?????", - не може зрозуміти stas_d7577.



"Саня ходячий прікол. Красава", - не може стримати сміх terevega_sasho.



"Іван Васильович. Ти навіщо професію поміняв? Або ти стиліста з Молдови взяв," - пригадав радянський кінематограф borisnikolaev23.



"Чисто батя у місті", - відзначив dmitriy_somik.



"І одразу в лазню", - дали пораду у house_boxing.



"Чисто Іван Драго", - написав kartunovich.

Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.

Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку.



Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb