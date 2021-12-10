Халат і ушанка: Усик розсмішив фанатів своїм нарядом, у якому приїхав вболівати за Ломаченка в Нью-Йорк
Підписники Олександра Усика веселяться у коментарях та жартують про наряд боксера, в якому він приїхав на бій Василя Ломаченка
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Олександр Усик вже приїхав у Нью-Йорк, щоб підтримати свого друга та колегу Василя Ломаченка у бою з Річардом Коммі. Боксер встиг поділитись світлинами зі США в Instagram, але підписники в коментарях не оцінили стиль Усика.
Найдотепніші коментарі підписників:
"Ось це стиль", - написав Олексій Гуркін.
"Батя! Чисто шапку накинув і пулею в Америку", - пожартував roman__5445__.
"Халат і ушанка", - відзначив neyzerplay.
"Прикид рівень - Цар Бокса", - жартує anton_aidamirov.
"Бліннн, ну хто Саню так одягає?????", - не може зрозуміти stas_d7577.
"Саня ходячий прікол. Красава", - не може стримати сміх terevega_sasho.
"Іван Васильович. Ти навіщо професію поміняв? Або ти стиліста з Молдови взяв," - пригадав радянський кінематограф borisnikolaev23.
"Чисто батя у місті", - відзначив dmitriy_somik.
"І одразу в лазню", - дали пораду у house_boxing.
"Чисто Іван Драго", - написав kartunovich.
Букмекери впевнені, що у Ломаченка не виникне жодних проблем у поєдинку проти Коммі. Коефіцієнт на перемогу українця 1,09. Виграш ганця оцінюється у 9,50. Нічия - 31,0.
Бій Василя Ломаченка з колишнім чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани пройде у ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку.
Українці зможуть переглянути поєдинок на Megogo.
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