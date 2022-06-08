Харчі є частиною російського "арсеналу терору", - очільниця ЄС

Про це повідомляє CNN.

"Це холодна, черства і продумана облога Путіним деяких з найбільш вразливих країн і людей у ​​світі. І тому тепер, шановні депутати, їжа стала частиною арсеналу терору Кремля. Ми не можемо цього терпіти", – сказала фон дер Ляєн законодавцям ЄС.

Голова Єврокомісії особливо наголосила, що санкції ЄС проти Росії "не стосуються основних продуктів".

"Вони не впливають на торгівлю зерном та іншими харчовими продуктами між Росією та третіми країнами. І саме портове ембарго передбачає повне звільнення від сільськогосподарських товарів", – додала вона, наголосивши на потребі протидії російській дезінформації" про продовольчу кризу.

Її слова прозвучали у той час, коли в Анкарі зустрічалися міністри закордонних справ Росії та Туреччини, щоб обговорити питання, пов’язані з експортом зерна з України.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Організації Об’єднаних Націй за її "зусилля", скеровані на відновлення роботи українських чорноморських портів, повторивши, що "більшість українського зерна можна експортувати лише через ці маршрути".

8 червня очільник російського МЗС Лавров звинуватив Зеленського у "небезпечності українських портів". МЗС України відреагувало.

Натомість очільник МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим назвав створення "зернового коридору" в Чорному морі реалістичним.

8 червня у Кремлі заявили про необхідність зняття санкцій, щоб РФ змогла постачати зерно на міжнародні ринки.

Водночас того ж дня мер окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив в етері телемарафону "Єдині новини", що Росія вивозить українське зерно з Мелітополя потягами.

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