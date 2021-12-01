Київ скували затори: центральні вулиці перекрили через акцію протесту на Майдані
У зв'язку із акцією протесту на Майдані Незалежності "ЗахисТИ Україну - зупини переворот" 1 грудня перекрили центральні вулиці столиці. Київ скували затори
Про це свідчать дані системи Google Maps, передає Еспресо.TV.
У центрі Києва перекритий рух Хрещатиком, вулицями Прорізна та Михайлівська.
На усіх центральних вулицях Києва утворилися значні затори. Зокрема, ускладнений рух на бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, на вулицях Хрещатик та Великій Житомирській.
Затори також є на Північному, Дарницькому та мосту Патона. Із Харківського шосе у напрямку Південного моста заторів немає, однак в районі метро Видубичі рух ускладнюється до самого центру столиці.
На лівому березі Києва значний затор утворився на Харківському шосе, а також на Броварському проспекті.
- Нагадаємо, 30 листопада поліція попередила про перекриття центральних вулиць Києва у зв'язку з масовим заходом. 1 грудня, о 19:00 на Майдані Незалежності почалась мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Її проводять у зв'язку з тим, що 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію від розвідки України про підготовку держперевороту.
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