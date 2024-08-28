Актори мають погоджувати використання своїх копій, створених ШІ: у Каліфорнії ухвалили відповідний законопроєкт

Про це пише Variety.

27 серпня сенат Каліфорнії схвалив законопроєкт AB 2602 про захист артистів від несанкціонованих реплік, створюваних штучним інтелектом. Незабаром він буде переданий на розгляд губернатора.

Американська гільдія кіноакторів визнала цей законопроєкт одним із головних законодавчих пріоритетів цього року. AB 2602 вимагатиме чіткої згоди на використання цифрової копії артиста. Законопроєкт став реакцією на вимоги гільдії акторів США, висунуті під час 4-місячного страйку в Голлівуді минулого року. Він відображає формулювання угоди, яка припинила страйк проти кіно- та телестудій. Законопроєкт також поширить цей захист на інші сфери, зокрема відеоігри, аудіокниги та рекламні ролики.

"Ми прагнемо забезпечити захист людей, які наразі не охоплені жодною з наших угод. Ми не хочемо, щоб наступне покоління артистів втрачало всі права на голос і зовнішність, тому що вони не мають жодних важелів впливу чи можливості реалізувати справедливі умови", - сказав Джеффрі Беннетт, головний юрисконсульт гільдії кіноакторів США.

Американська асоціація кінокомпаній (Motion Picture Association) спочатку виступала проти законопроєкту, стверджуючи, що він заважатиме загальним методам постпродакшну. Законодавці змінили деякі формулювання, щоб розв'язати ці проблеми, і асоціація кінокомпаній зрештою посіла нейтральну позицію.

Асамблея схвалила законопроєкт у травні, і передала його сенату. Оскільки до нього були внесені поправки в сенаті, законопроєкт мають повернути до асамблеї для узгодження, а потім його передадуть губернатору Гевіну Ньюсому. Законопроєкт є одним із кількох, які законодавча влада розглядає для усунення потенційних загроз штучного інтелекту.

Профспілка кіноакторів запропонувала закон через стурбованість розмитими формулюваннями в багатьох контрактах, які надають права на використання зовнішності актора "в усьому всесвіті" та "в усіх засобах масової інформації, відомих зараз чи створених у майбутньому".

Ці контракти, які виконавець міг би підписати для одноденної рекламної зйомки, розумні юристи могли б інтерпретувати як такі, що надають право використовувати ШІ для створення інших образів надалі. За найгіршим сценарієм розвитку подій актор може в кінцевому підсумку змагатися за роботу проти самого себе, але "штучного".

Законопроєкт вимагатиме, щоб права на згенеровану штучним інтелектом копію актора були чітко обговорені, а контракт повинен містити "достатньо конкретний" опис можливого використання.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня 2023 року сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ. 3 травня до них доєдналися тисячі сценаристів у США. Вони вийшли на страйки, вимагаючи врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

4 червня стало відомо, що Гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голлівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі". Американська транснаціональна компанія Warner Bros Discovery попередила, що голлівудські страйки сценаристів і акторів можуть вдарити по її студійному бізнесу, який уже постраждав через гучні касові провали. Трансляцію 75-ї церемонії вручення премії "Еммі" офіційно перенесли на 15 січня 2024 року через страйки профспілок сценаристів та акторів.

Наприкінці вересня гільдія сценаристів США та студії досягли попередньої домовленості. Голлівудські сценаристи та продюсери уклали угоду щодо мінімальної кількості працівників на проєктах та використання ШІ.

У січні 2024 року стався ще один успішний крок. Гільдія кіноакторів уклала угоду з платформою озвучування на базі штучного інтелекту Replica Studios, яка дозволить акторам ліцензувати свій голос ігровим студіям.