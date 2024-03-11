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Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі

11 березня, 2024 понедiлок
10:38
Кіно На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс

Британський телеведучий Джонатан Росс, який коментував церемонію "Оскар" на ITV, заявив у прямому ефірі, що вшановувати памʼять Меттью Перрі не було необхідним

Про це повідомляє The Mirror.

Британський телеведучий, кінокритик та актор Джонатан Росс, який коментував церемонію "Оскар" на британському телебаченні, яка проходила проти ночі з 10 на 11 березня, розлютив телеглядачів каналу ITV.

У секції "Оскара" In Memoriam, у якій традиційно вшановують памʼять кінематографістів, які померли протягом минулого року, цьогоріч згадали таких зірок, як Майкла Гембона, Гаррі Белафонте, Алана Аркіна та Джуліана Сендса. In Memoriam у 2024 році відкрився кадром російського опозиціонера Олексія Навального, документальний фільм про якого минулого року отримав "Оскар", обійшовши українську стрічку "Будинок зі скалок". 

Відео In Memoriam супроводжувалося композицією Time To Say Goodbye від Андреа Бочеллі та його сина Маттео. Також на відео були представлені Андре Брогер, Том Вілкінсон, Глініс Джонс, Джейн Біркін, Раян О’Ніл, Роббі Робертсон, Карл Везерс, Гленда Джексон, Вільям Фрідкін і Тіна Тернер. Окрім цього, у ролику вшанували актора Метью Перрі, найбільш відомого за серіалом "Друзі". Минулого місяці церемонію премії BAFTA розкритикували за те, що вони проігнорували зірку.

"Ласкаво просимо назад. Зворушлива данина пам’яті тамтешньої Академії неймовірним виконавцям і кінематографістам, які, на жаль, більше не з нами. Завжди похмурий момент", – зазначив Джонатан Росс.

Потім ведучий прокоментував появу в кадрі Меттью Перрі.

"Було приємно бачити, що Меттью Перрі включений (у добірку In Memoriam, - ред.), хоча він не відомий переважно своєю роботою в кіно, вони, ймовірно, могли б зробити це і без нього", - заявив ведучий.

Такі коментарі Росса обурили глядачів каналу, який вів офіційну трансляцію "Оскара" у Великій Британії. У соцмережах засудили такі висловлювання кінооглядача. Джонатана Росса назвали "набридлим", "непотрібним". 

"Сьогодні найбільше програли ми, британці, які змушені слухати Джонатана Росса в перерві. Усі ці ITV поняття не мають, про що говорять", - писали користувачі на Х.

Окрім ролі Чендлера Бінга в серіалі "Друзі", Меттью також неодноразово з’являвся на великому екрані протягом своєї кар’єри. Покійний актор був відомий своїми головними ролями у фільмах "Поспішиш — людей насмішиш" (1997), "Девʼять ярдів" (2000), "Малюк" (2000), "Західне крило" (2003) і "Знову 17" (2009).

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року. Актора знайшли у гідромасажній ванні в його будинку у Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки. У 2022 році вийшли мемуари Перрі "Друзі, коханки і велика халепа" - про залаштунки мегапопулярного ситкому та боротьбу із залежністю актора. 

16 грудня судмедексперти назвали причину смерті актора. Розтин показав, що Перрі помер унаслідок "гострого впливу кетаміну" та подальшого утоплення.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Теги:
Культура
Оскар
скандал
Велика Британiя
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