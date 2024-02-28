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Раян Гослінг заспіває I’m Just Ken з "Барбі" наживо під час "Оскара"

28 лютого, 2024 середа
12:17
Кіно На фото: Раян Ґослінґ

Канадський актор Раян Гослінг, номінований на "Оскар-2024" за роль Кена у фільмі "Барбі", виконає під час церемонії композицію, номіновану у категорії "Найкраща оригінальна пісня"

Про це повідомляє Variety.

Після місяців спекуляцій навколо цієї теми стало відомо, що Раян Гослінг офіційно виконає пісню I’m Just Ken наживо на церемонії вручення премії "Оскар-2024". Джерела повідомили виданню, що актор заспіває номіновану на нагороду пісню з фільму Ґрети Ґервіґ "Барбі" під час 96-ї щорічної церемонії 10 березня. 

Відтоді, як у січні стало відомо, що I’m Just Ken номінована на "Оскар-2024", було питання, чи погодиться Гослінг співати під час церемонії. На початку лютого Гослінг наполягав, що Академія ще не запрошувала його виступити. 

"Це може бути занадто великим ризиком, якщо я це зроблю. Я не знаю, як це спрацює. Але я відкритий для цього", - прокоментував актор раніше.

Марк Ронсон, який написав пісню разом з Ендрю Ваяттом, сказав Variety на церемонії "Греммі", що він мріяв, щоб Гослінг виступив на церемонії вручення премії "Оскар".

Коли його запитали, чи міг би інший співак замінити Гослінга, якщо той не захоче виконувати пісню I’m Just Ken наживо під час вручення "Оскара", Ронсон відповів: "Ні. Я думаю, що якщо Раян цього не зробить, ми цього (презентацію пісню наживо, - ред.) не робитимемо".

I’m Just Ken — один із двох треків "Барбі", які були номіновані на "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня". Інший саундтрек What Was I Made For?" Біллі Айліш і Фіннеаса О'Коннелла.

Фільм Ґрети Ґервіґ "Барбі" обігнав "Темного лицаря" Крістофера Нолана та став найкасовішою стрічкою в історії компанії Warner Bros. "Барбі" також стала найкасовішим фільмом 2023 року в США.

Уже за місяць "Барбі" стала найкасовішим фільмом року у світі, зібравши $1,3 млрд. Раян Гослінг обурився, що серед претендентів на "Оскар" немає Марго Роббі та Ґрети Ґервіґ.

Цьогоріч український фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінували на "Оскар-2024" у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Теги:
Культура
музика
Оскар
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