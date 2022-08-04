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Китай не буде союзником РФ, його ціль - перехопити лідерство у західного світу, - експерт-міжнародник Єфремов

4 серпня, 2022 четвер
17:46
Світ китай

Дмитро Єфремов, експерт Української асоціації китаєзнавців, вважає, що Китай зараз витискає з глобальної системи економічних відношень Японію та європейські країни, які мали вагу, та має головне завдання – послабити вплив США

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай завжди дивиться через свої окуляри, переслідуючи власні інтереси, а зараз вони полягають, щоб зберегти дружні стосунки з РФ. Китай та Росія не будуть союзниками, але це дружба проти спільного ворога, яка їх і об'єднує. Потенційно країни можуть мати й зони зіткнення інтересів або зони конфліктів, наприклад, у Центральній Азії та інших регіонах. А все-таки, Китай та Росія зацікавлені, щоб зменшити вплив США і країн Заходу у світі. Китай ставить перед собою завдання перехопити лідерство у західного світу", - зауважив експерт.

Дмитро Єфремов зазначив, що поки Китай прямує у фарватері міжнародного права і виконує свої міжнародні зобов'язання.

"Річ у тім, що зараз Китай є бенефіціаром сьогоднішньої глобальної системи економічних відносин, створеною Сполученими Штатами десь 30-40 років тому, і ламати цю систему Китай зовсім незацікавлений на відміну від РФ, тому що він адаптувався та навчився використовувати усі переваги системи на свою користь. Китай просто витискає інші країни, які мали вплив у цій системі, від центру ваги та прийняття рішень, як відтискає зараз Японію, європейські країни й, звичайно, головне завдання – послабити вплив США", - пояснив Єфремов.

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Росія
Китай
Японія
Європа
Захід
США
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