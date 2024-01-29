Ворог не зміг закріпитися у Табаївці на Куп'янському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Лінія фронту

Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Насправді це багато. Така висока інтенсивність говорить про те, що на всіх ділянках фронту ворог намагається тиснути на нашу лінію оборони. Генштаб говорить про 7 напрямків, але насамперед виділяє 2, Авдіївський і Марʼїнський, де було майже дві третини від відбитих атак противника.

Купянський напрямок

Почну з Купʼянсько-Сватівського відтинку. Другий день розганяється чи то зрада, чи то перемога, яка повʼязана з ситуацією навколо населеного пункту Табаївка. Ця ділянка розташована неподалік від Крохмального, яке ворог захопив раніше й зараз намагається просуватися далі.

Табаївка розташована посередині між Сватовим і Купʼянськом. Відстань до Сватового десь 20 км, до Купʼянська близько 30 км. Табаївка - невеликий населений пункт, у якому населення до війни налічувало десь 30 людей, зараз там 3-4 хати. Якщо дивитися на супутникові знімки, то всі ці хати вже зруйновані. Табаївка розташована у низині між двома хребтами. Через село тече річка, місцевість навколо заболочена, тому просуватися й утримуватися там непросто.

З приводу Табаївки є низка заяв і тлумачень, були суперечливі повідомлення. А сьогодні, 29 січня, ворожа сторона, зокрема міністерство оборони Росії заявило, що Табаївка захоплена. Для російського споживача взагалі незрозуміло, що це за населений пункт, але у будь-якому разі ворог зараз роздуває перемогу.

З нашого боку були заяви та пояснення начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковника Володимира Фітьо, який сказав про те, що в Табаївці, до речі, це Купʼянський район Харківської області, російська армія не припиняє штурмів, бої тривають. На цьому напрямку було відбито 10 атак, але заяви російської сторони про захоплення населеного пункту, не відповідають дійсності. Фітьо каже про те, що Табаївку росіяни не взяли, там тривають бойові дії, а ворожим заявам вірити не можна. Він також говорить про те, що Табаївка розташована у невигідному місці, у низині, і той, хто спускається у цю низину, одразу стає мішенню як у тирі.

Наразі можемо зробити висновки, що противник не зміг закріпитися на цій ділянці. Ймовірно ворог перебуває на східній частині Табаївки перед річкою. За логікою дій противника, він буде намагатися просуватися на захід. Чому це для окупантів важливо? Тому що від Табаївки вони намагатимуться рухатися до річки Оскіл, щоб розбити на дві частини наше угруповання військ, яке зараз перебуває на лівому березі цієї річки. Ця історія помітна на мапі. Як вона буде реалізовуватися, думаю, що буде складно для противника.

Але зараз у нас є декілька напрямків, де ворог намагається тиснути. Це атаки на Купʼянськ через Синьківку, там для противника без успіхів, але він розширяє ділянку атак на Синьківку, щоб пробитися на Купʼянськ, тому що це важливий транспортний вузол, який росіянам вкрай потрібен. Але атаки на Синьківку тривають вже декілька місяців без успіху.

На напрямку Терни - Ямполівка -Торське також відбуваються постійні атаки, там ворог намагається використовувати техніку. А атаки на Табаївку відбуваються частіше піхотою з меншою кількістю бронетехніки, але з більшою кількістю дронів та авіації. Ворог і далі на цих ділянках буде намагатися тиснути на нашу оборону.

На цій лінії, за оцінками Командування Сухопутних військ, перебуває десь 200 тис. особового складу армії РФ, включно з Бахмутським напрямком. Всі ці ділянки є вкрай складними для утримання, але навряд росіянам вдасться домогтися там успіху. Але ситуація є вкрай складною, як і поблизу Авдіївки.

Авдіївський напрямок

Авдіївка - це другий напрямок, де кількість атак є набагато більшою, ніж ситуація на Купʼянсько-Сватівському напрямку. Варто сказати, що на всій дузі, яка охоплює Авдіївку з півночі й півдня, ворог намагається проводити наступальні дії. Успіху у просуванні немає, але найбільш складною є ділянка на півдні.

На карті бачимо три помаранчеві зони, де ворог намагається тиснути на нашу оборону - це промка, комплекс "Царська охота", посередині та зліва бачимо спроби противника діяти від Опитного у бік Авдіївки. На всіх цих напрямках наразі тривають бойові дії. Найбільш складною є ситуація за "Царською охотою". На приміських вулицях тривають бойові дії, де ворог намагається утриматися після того, як він проліз каналізаційним каналом під "Царською охотою". Зараз бойові дії ведуться у приміській забудові поблизу Авдіївки. Там ворога вибиває наша 116-та і 110-та бригади, але поки що загарбників повністю вибити не вдається. Але там треба окупанта знищити, тому що Авдіївка має більше значення, ніж свого часу Бахмут. Росіяни й далі будуть намагатися проводити наступальні дії. Логіка дій противника зрозуміла, але так само вона зрозуміла й ЗСУ.

Питання у тому, щоб у нас була достатня кількість резервів, сил і засобів, аби не допустити просування противника на цьому напрямку.

Підготовка резервів ЗСУ

Коли ми говоримо про наші резерви, то розуміємо, що мова не лише про зброю та боєприпаси, а насамперед йдеться про особовий склад, який потребує вишколу та підготовки. Днями було інтерв'ю командувача підготовки Сил Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Віктора Неклюка, у якому він казав, що ми можемо підготувати 500 тис. бійців, 200 тис., 100 тис. залежно від того, яка буде потреба. Але ми розуміємо, що нам цю підготовку надають і наші закордонні партнери. Як відбувається підготовка, запитаємо Андрія Задерейка, офіцера-психолога, лейтенанта 23-го окремого батальйону спеціального призначення ОПБ, бійці якого зараз тримають позиції на Бахмутському напрямку.

Лейтенант зазначив, що ситуація вкрай важка, однак батальйон виконує успішно бойові задачі. Батальйону зараз потрібні різні спеціальності як бухгалтери, фінансисти, водії, тилове забезпечення. Крім того, є і бойові посади, які визначені на сайті work.ua та Lobby X, де можна з ними ознайомитися. Батальйон з радістю приймає добровольців, застосовує нові методи навчання, яке проходить як в Україні, так і за кордоном. Після отримання базової підготовки, потім відбувається допідготовка бойовими інструкторами у батальйоні, тобто підготовка та вишкіл йдуть постійно.

Офіцер розказав, що кожен боєць батальйону може підійти до командира та висловити свою позицію, думки, які будуть враховані та почуті. Після кожного бойового завдання проводяться дебрифінги, де кожен може сказати що можна покращити, де застосувати нові методи, де перехитрити противника. Це постійна робота над розвитком та постійна комунікація між командиром та підлеглим, що трохи ламає стереотипи, які у людей склалися про армію.

Задерейко додав, що частіше підготовку бійці батальйону проходять у Великій Британії, також бували в Іспанії та Італії. Скоріше там йде робота по обміну досвіду, ніж навчання, тих наших військових, які мають бойовий досвід. Є і бійці, які отримують базову підготовку, але є й ті, хто підвищує свою кваліфікацію. Також є і новобранці, які навчаються за стандартами НАТО. Були з батальйону військові, які займали перші місця по курсу, тобто відмінники. Два рази на навчаннях у Великій Британії стали найкращими випускниками. А потім тут на місці йде специфікація та допідготовка, тому що це батальйон спеціального призначення, відповідно, має специфічні задачі.

Військовий психолог зазначив, що через тривале фізичне та психологічне навантаження бійцям надаються відпустки, щоб побачили рідних, також є можливість виїхати за кордон, якщо там перебуває родина. Однак все-таки найкращий антидепресант – навчання та заняття на полігоні зі своїми побратимами, коли вони повертаються у ту ж атмосферу, від якої трохи відпочили морально та психологічно. А після відпочинку повертається впевненість, сили та готовність виконувати бойові завдання. Є різні психологічні техніки, які застосовуються, але з індивідуальним підходом краще визначити, що підходить для перезавантаження бійцю, тому з кожним окремо працюють.