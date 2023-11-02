Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за законопроєкт №10016-д проголосували 18 членів комітету, а проти – чотири.

У тексті документа строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесли з 1 листопада на 1 грудня. Разом із цим мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.



"Нагадаю, що мораторій знімається тільки для тих субʼєктів, які підпадають під певні критерії. Прийняття законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення рішення щодо траншу. Зараз цей текст має бути прийнятий партнерами", - зауважив Железняк.

Передісторія

26 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення податкових перевірок. Однак у серпні Железняк повідомив, що МВФ не зарахує Україні виконання структурного маяка через неузгоджену підміну тексту законопроєкту №8401 в частині податкових перевірок. У вересні Кабмін схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім із МВФ вдалося домовитися, що він залишиться частковим, але буде розширеним.

Верховна Рада на засіданні 17 жовтня підтримала в першому читанні законопроєкт про розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки.

До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали у 2 рази більшу дебіторську заборгованість, аніж кредиторську;

мали рівень сплати ПнП менший, аніж 50% по галузі. І ПДВ менший, аніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн. При тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або у зоні активних бойових дій.

Водночас пріоритетними для перевірок будуть виробники тютюнової продукції, пального, алкоголю, гральний бізнес та фінансові послуги.