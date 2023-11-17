Комітет ВР знову не підтримав скасування заочної форми навчання в Україні: всі подробиці

Про це повідомила нардепка від "Слуги Народу" Юлія Гришина.

"Сьогодні під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми вдруге виключили норму про скасування заочної форми навчання. Цього разу із законопроєкту №10177 щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", - зазначила вона.

Нардепка пояснила, що основною метою законопроєкту було надання студентам права самим вибудовувати свою індивідуальну освітню траєкторію.

"Це практика всіх розвинених країн, коли вимірювання їхнього навчання здійснюється не роками навчання, а кредитами, які вони опановують. Студенти можуть у коротші строки опанувати програму й отримати диплом, а можуть розтягувати її в часі", - сказала Гришина.

Водночас у законопроєкт уже вдруге "зашили" норму про скасування набору на заочну та вечірню форми навчання.

"Багато дискусій у суспільстві це викликало. Це була друга спроба, перший законопроєкт був депутатський, а зараз зайшов від Кабміну. В нас на комітеті була велика кількість дискусій, і ми вирішили, що відправляємо цей законопроєкт у зал, але норму про скасування заочної форми навчання виключаємо", - сказала політикиня.

На її думку, скасування заочної форми навчання нині не на часі.

"Скасовувати заочну форму навчання вважаю на сьогодні несвоєчасним, бо майже 300 тисяч наших громадян, зокрема, військових, навчаються на заочній формі", - наголосила Гришина.

Що передувало

Наприкінці вересня в Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого запропонували внести зміни до закону про вищу освіту і припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання з 2024 року.

Пропонувалося доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: "З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра".

Це, на думку нардепів, мало дати змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров назвав заочку радянським рудиментом освіти.

Нардепи ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року" (№10092), але прибрали норму про скасування заочки. Водночас нардеп Роман Грищук зазначив, що Кабмін внесе новий законопроєкт, який буде напрацьовано МОН.