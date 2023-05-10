Контрнаступ під Бахмутом

Попри намагання ворога повністю захопити Бахмут до дня "побєдобєсія", російська армія і вагнерівці з цим вкотре не впоралися, як і десять місяців до того. А от від Збройних Сил є і позитивні новини, які набувають нових подробиць — йдеться про контратаку ЗСУ на південному фланзі, де ворог раніше намагався просуватися до траси між Костянтинівкою та Бахмутом і ускладнював логістику наших військ якраз поблизу населеного пункту Іванівське.

Саме на цьому флангу і була проведена контратака, це зона відступу в напрямку Кліщівки. На інфографіку можна зрозуміти, де саме розташована ця ділянка, на якій відбувалися контратаки, на цих позиціях стояли вагнерівці та 72 окрема мотострілецька бригада армії РФ.

Синя зона — це та територія, яку вдалося звільнити від окупантів. Це ділянка шириною 3 км і глибиною до 2.5 км. В масштабі бойових дій під Бахмутом це достатньо велика ділянка, тому що сам Бахмут займає площу 6 на 6 км. Під час цієї контратаки була знищена велика кількість броньованих машин, захоплені полонені та знищено 2 роти 72 окремої мотострілецької бригади агресора — це десь 150 воїнів. Також, значних втрат зазнали і вагнерівці, Пригожин заявив про втрату десь 500 своїх найманців і жалівся, що 72 бригада панічно тікала.

Але цікаві подробиці сьогодні навів екскомандир полку "Азов" майор Максим Жорін. Він розповів, що насправді від початку штурму першими тікали з позицій саме вагнерівці, більшість з них загинули якраз під час спроби втечі, а 72 вибили і знищили ЗСУ, використовуючи бронетехніку та артилерію. Їхні позиції були взяті під контроль і завдяки цій операції відбито важливу ділянку фронту. З цієї ділянки можна розвивати успішні наступальні дії, і це дозволяє "обрізати" південну ворожу клешню флангу, яка огинає Бахмут. Це мінімізує ризики для траси через Іванівське і далі можна перемолювати ворога у Бахмуті, де зараз тривають жорсткі дії в зоні висотної забудови. Командувач піхотних військ генерал Олександр Сирський сьогодні підтвердив ці гарні новини, він сказав, що ЗСУ просунулись на 2 км, отже битва за Бахмут триває.

Захоплення у полон окупанта під Бахмутом за допомогою дрона

На Бахмутському напрямку трапилась ще одна показова подія — за допомогою дрона взяли у полон російського загарбника.

Молодший сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки та 92-ї бригади ім. Кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич прокоментував відео, на якому видно, як проходила ця операція. Він розповів, що ЗСУ працювали з повітря та вибивали з траншей окупантів, і помітили, що ворожий солдат жестами намагається щось показати. Українські воїни побачили, що окупант просить не вбивати та готовий здатися. Вони скинули ворогу записку з умовою, що готові взяти його в полон, але солдат жестами показав, що не може, адже його вб'ють. Зрештою окупант погодився, і майже півтори години йшов під наглядом дрона до українських позицій, де його взяли у полон.

Маляревич зазначив, що це був мобілізований, який воював під командуванням ПВК Вагнера. За його словами, це був останній вагнерівець на ділянці.

Молодший сержант зазначив, що всі росіяни, які потрапляють в український полон, щасливі люди, адже тут вони ситі й задоволені, а на фронті їх вбивають. Окрім того, він вважає, що полонений може надати важливу інформацію по тих позиціях, на яких працював.

Підрозділ артрозвідки, де Олесь Маляревич проходить службу, працював спочатку на Сватівському напрямку, тепер на Бахмутському. В Бахмуті бригада залучена для підсилення інших підрозділів ЗСУ.

Він розповів, що на Сватівському напрямку зараз спостерігається певне затишшя. Ворог продовжує артобстріли, проте здебільшого зосереджується на обороні зайнятих ліній. Маляревич зазначив, що українські артилеристи ведуть успішну контрбатарейну боротьбу, виявляють пересування ворога по окупованій території та знищують.

Молодший сержант також розповів, що його підрозділ має повний спектр безпілотної авіації, який постійно розширюється. За його словами, військове керівництво України робить велику ставку на безпілотну авіацію і найбільш результативні підрозділи в першу чергу оснащуються нею. 92-га бригада ім. Кошового отамана Івана Сірка - один з перших повноцінних підрозділів ударних БпЛА в Україні.

Маляревич також розповів, що фахівці РЕБ, які працюють в російській армії, професіонали, вони сильно технічно оснащені. ЗСУ роблять все, аби наші дрони були "невидимими" для РЕБ ворога, оскільки противник швидко адаптовується та вигадує способи, як "посадити" нові дрони. За його словами, зараз йде війна технологій та розуму і переможе той, хто швидше приймає правильне рішення.

Він також зазначив, що ЗСУ роблять все, аби ворог не міг відслідковувати операторів БпЛА.

Маляревич розповів, що Росія має потужний ресурс дронів і це велика проблема для України, адже ворог готувався до війни, а наша держава почала розвивати цей напрям тільки під час бойових дій. Проте він впевнений, що вже скоро кількісно і якісно баланс буде на стороні України, оскільки весь технологічний світ за нашу державу.

Російська ракета у Польщі

З приводу ракети, уламки якої знайшли у Польщі — це ракета Х-55, яка не була збита. Її знайшли на відстані 400 км від України, це майже середина Польщі. Зараз тривають розслідування, національний інститут підтвердив, що це Х-55, на якій не було бойової частини.

Восени минулого року такі ж ракети Росія використовувала по території України, аби виснажувати нашу ППО. Як бачимо, одна з таких ракет пролетіла половину території Польщі і не була збита, що власне ставить питання до польського військового керівництва. Я думаю, зараз будуть робитися певні висновки, чому так трапилося, адже навіть самі військові не розуміють. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що причиною є деструктивні та терористичні дії РФ, адже такі ракети пролітали через територію Молдови, залітали навіть в Румунію, хоча вона цього не підтверджувала, а зараз залетіли і на територію країни НАТО, що потребує певної реакції Альянсу. Побачимо, в якому форматі вона буде чи з боку Польщі, чи від НАТО в цілому.

Чого очікувати від НАТО для України

Сьогодні відбулося засідання військового комітету НАТО — це найвищий військовий орган Альянсу, в якому брали участь начальники штабів країн-учасниць. Сьогодні там вперше брав участь їхній колега зі Швеції.

Напередодні цього заходу генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, в якій окреслив головні завдання НАТО.

Він заявив, що це було вирішальне десятиліття для оборони та сил НАТО. За його словами, Альянс готується до небезпечного майбутнього та планує подвоїти зусилля, аби гарантувати безпеку для громадян та забезпечити верховенство права, адже війна загрожує всій Європі.

Наразі НАТО переходить до нової концепції — від "стримування відплатою" до "стримування запереченням".

Керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник пояснив, що Військовий комітет НАТО — це дорадчий орган, який виробляє рекомендації для політичних лідерів. Це засідання відбулося за декілька тижнів до саміту в Вільнюсі, де прийматимуться політичні рішення. Мельник вважає, що мета цієї зустрічі — підготувати військові рішення, аби вони вже були затверджені на політичному рівні.

Мельник називає три варіанти розвитку подій та безпекових гарантій для України зараз:

Отримання повноцінного членства в НАТО. Це найоптимальніший варіант для України, яка буде забезпечена так званою "ядерною парасолькою", проте експерт вважає, що наразі це нереалістично для України;

Проміжні гарантії, на кшталт тих, які мала Фінляндія. Мельник підкреслює, що цей варіант теж малоймовірний, адже Фінляндія мала значно швидший шлях до НАТО, тобто і гарантії для неї були необхідні лише на кілька місяців;

Опора на власні оборонні сили. Мельник наголошує, що здатність до оборони є найважливішою наразі.

Експерт також прокоментував очікування українців від контрнаступу та зазначив, що навряд це буде вирішальна перемога, хоча таку можливість не варто виключати. За його словами, в будь-якому разі має бути переконлива поразка на полі бою для ЗС РФ, і це мають побачити в Росії. Він вважає, якщо РФ побачить, що після Харкова, Херсона та Бахмута буде хоча б невеликий у стратегічному плані успіх України, це буде якщо не переломний, то близький до переломного момент війни.