Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Була спланована та розгорнута наступальна операція на флангах від Бахмута, а саме на півдні. І результат операції був успішним. Нам вдалося вибити ворога з позицій. На цих позиціях стояли вагнерівці й 72-га бригада РФ. Пригожин багато говорив, що начебто 72-га бригада РФ втекла, а вагнерівці молодці. Ні, 72-га, на відміну від вагнерівців, намагалася тримати позиції, а вагнерівці тікали з позицій відразу після початку штурмів. Більшість з них загинуло саме під час спроби втечі. А 72-гу вибили та знищили. Їхні позиції взяті під контроль", - зауважив Жорін.

Максим Жорін також додав, що завдяки цій наступальній локальній операції відбита важлива ділянка фронту. З цієї ділянки можна буде розвивати успішні дії.

Як відомо, засновник ПВК Вагнера написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців із Бахмута 10 травня. Раніше Пригожин уже неодноразово казав про брак боєприпасів, однак міністр оборони Сергій Шойгу запевняє, що армія має їх удосталь.

У ЗСУ тоді пояснили, чим викликані заяви Пригожина про "снарядний голод" в окупантів - його слова означають неспроможність взяти під контроль Бахмут Донецької області.

9 травня очільник незаконної ПВК Вагнера у черговому відео повідомив про проблеми з боєприпасами для його найманців, а також пожалівся на активні дії Сил оборони на Донеччині.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Еспресо сказав, що вважає, що таким чином Пригожин шукає виправдання, чому він не виконав взяті на себе зобов'язання.

Український військовий і перший командир "Азову" Андрій Білецький розповів, що ЗСУ розгромили кілька рот росіян та захопили ворога в полон





