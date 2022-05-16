Країни G7 можуть сформувати зелені коридори для експорту українського зерна, - заступник міністра агрополітики Висоцький
Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики зазначив, що заходи від країн G7 та ЄС на шляхах експорту зернових звільнили б внутрішні елеватори, дали б позитивну ліквідність українській економіці й зробили б значний вклад у продовольчу безпеку світу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Альтернативними шляхами експорту є залізниця через європейські країни або через баржі та Дунайські порти. Пропускна здатність цих напрямків до початку війни була незначна, вивозилося максимум 200-250 тонн на місяць. Нам треба її збільшити мінімум у десять разів"- зауважив заступник міністра.
Тарас Висоцький підкреслив, що фактична допомога від країн "Великої сімки" полягає у сформуванні окремих зелених коридорів, через які швидко і безперебійно будуть вивозитися зернові.
Перший заступник міністра агрополітики пояснив:"Це в першу чергу, пошук зерновозів, формування маршрутів, де зерновози могли б йти пріоритетно, а не на умовах загальної черги, це пришвидшення документального оформлення відповідних товарів, також робота митників і інших компетентних органів на кордоні Україна - ЄС у режимі 24 на 7. Щоб запустити ці всі заходи, які є у заяві ЄС та країн G7, дійсно можна в рази збільшити пропускну спроможність альтернативними маршрутами й вийти на 50-60% експорту, якій відбувався через морські порти".
Висоцький підкреслив, що таке сприяння країн G7 в експорті українських зернових, принесуть значні результати, які б допомогли готуватися до зберігання нового врожаю і звільнити внутрішні елеватори, дали б економічну позитивну ліквідність українським фермерам, аграріям та нашої економіки в цілому. І звісно, це був би серйозний вклад у продовольчу безпеку світу тому, що суттєві об'єми експорту відновилися б на довоєнний рівень.
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