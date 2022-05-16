Країни G7 можуть сформувати зелені коридори для експорту українського зерна, - заступник міністра агрополітики Висоцький

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Альтернативними шляхами експорту є залізниця через європейські країни або через баржі та Дунайські порти. Пропускна здатність цих напрямків до початку війни була незначна, вивозилося максимум 200-250 тонн на місяць. Нам треба її збільшити мінімум у десять разів"- зауважив заступник міністра.



Тарас Висоцький підкреслив, що фактична допомога від країн "Великої сімки" полягає у сформуванні окремих зелених коридорів, через які швидко і безперебійно будуть вивозитися зернові.



Перший заступник міністра агрополітики пояснив:"Це в першу чергу, пошук зерновозів, формування маршрутів, де зерновози могли б йти пріоритетно, а не на умовах загальної черги, це пришвидшення документального оформлення відповідних товарів, також робота митників і інших компетентних органів на кордоні Україна - ЄС у режимі 24 на 7. Щоб запустити ці всі заходи, які є у заяві ЄС та країн G7, дійсно можна в рази збільшити пропускну спроможність альтернативними маршрутами й вийти на 50-60% експорту, якій відбувався через морські порти".



Висоцький підкреслив, що таке сприяння країн G7 в експорті українських зернових, принесуть значні результати, які б допомогли готуватися до зберігання нового врожаю і звільнити внутрішні елеватори, дали б економічну позитивну ліквідність українським фермерам, аграріям та нашої економіки в цілому. І звісно, це був би серйозний вклад у продовольчу безпеку світу тому, що суттєві об'єми експорту відновилися б на довоєнний рівень.

міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір сказав, що РФ обстрілює зернові склади України, щоб прибрати конкурентів на експортних ринках

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе для експорту продовольства в Африку