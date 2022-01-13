Кремль пригрозив розірвати відносини з США у разі введення санкцій проти Путіна
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що санкції США щодо Росії, спрямовані на Володимира Путіна, можуть призвести до розірвання відносин між державами
Про це повідомляє ТАСС.
За словами Пєскова, введення Вашингтоном санкцій проти президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з розривом відносин.
"Поєднання за часом цих заяв і переговорів - спроба чинити тиск на Москву. Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин", - заявив представник Кремля.
12 січня у Сенаті США оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну. Законопроєкт запровадить жорсткі санкції проти вищих російських військових і урядових чиновників, включаючи президента Володимира Путіна та інших лідерів, а також ключові банківські установи, якщо Москва буде брати участь у військових діях проти України.
- 10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".
- 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
- В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.
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