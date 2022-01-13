Кремль пригрозив розірвати відносини з США у разі введення санкцій проти Путіна

Про це повідомляє ТАСС.



За словами Пєскова, введення Вашингтоном санкцій проти президента Росії Володимира Путіна можна порівняти з розривом відносин.



"Поєднання за часом цих заяв і переговорів - спроба чинити тиск на Москву. Вона апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які за своєю суттю та з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до ініціативи з розриву відносин", - заявив представник Кремля.



12 січня у Сенаті США оприлюднили новий пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну. Законопроєкт запровадить жорсткі санкції проти вищих російських військових і урядових чиновників, включаючи президента Володимира Путіна та інших лідерів, а також ключові банківські установи, якщо Москва буде брати участь у військових діях проти України.



10 січня у Женеві відбулася зустріч США та РФ щодо "гарантій безпеки", де обговорювався рух України в НАТО і американська присутність у Європі. Росія назвала переговори "складними і конкретними".

12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.