Критична інфраструктура, ліс: Україна пропонує партнерам узяти під патронат окремі напрямки розмінування

Про це йшлося під час зустрічі очільниці Мінекономіки України Юлії Свириденко з заступницею помічника секретаря з питань програм та операцій у Бюро з військово-політичних питань (PM) Рейчел Шиллер у Загребі.

"Ми прагнемо якнайшвидше очистити територію нашої країни від мін та повернути землі до господарської експлуатації. Масштаби проблеми надзвичайні – понад 170 тис. га є потенційно забрудненими. Аби прискорити очищення, ми маємо шукати, пропонувати та реалізувати інноваційні підходи. Наприклад, працюємо над створенням та запуском висококонкурентного ринку послуг з розмінування – до нас цього у світі ніхто не робив", - сказала Свириденко.

"Інший інноваційний підхід, який ми хочемо запропонувати нашим партнерам, – узяти під патронат певні напрямки чи сектори роботи", - додала вона.

Чиновниця нагадала, що Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (FAO) та Швейцарський фонд протимінної діяльності (FSD) уже реалізують в Україні спільний проєкт із розмінування земель дрібних фермерів.

"Ми формуватимемо та пропонуватимемо партнерам "пакетні" напрямки, наприклад, розмінування критичної інфраструктури, електромереж, лісу, підводне розмінування і таке інше", - пояснила Свириденко.

Вона наголосила, що Україна сподівається на участь у цьому США.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. А уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування упродовж наступних 4 років.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.