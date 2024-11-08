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На Кіровоградщині затримали голову МСЕК, яка вимагала від пораненого військового $2 тис. хабаря

Дар'я Куркіна
8 листопада, 2024 п'ятниця
17:19
Кримінал

У Кіровоградській області СБУ та Нацполіція затримали керівницю районної МСЕК, яка вимагала в паралізованого воїна ЗСУ $2 тис. за пожиттєве встановлення другої групи інвалідності

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Про це повідомляє Служба безпеки.

Зазначено, що керівниця МСЕК одночасно обіймає посаду депутатки міської ради на Кіровоградщині.

"За матеріалами справи, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розслідування, військовий отримав тяжке поранення під час боїв за Часів Яр навесні 2023 року: уламки ворожої керованої авіабомби поранили українця, через що ліву сторону його тіла паралізувало.

Однак глава МСЕК вимагала від військовослужбовця хабаря за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували діяльність посадовиці та затримали її під час отримання хабаря.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - резюмують у СБУ.

Зараз триває розслідування та вирішується питання щодо запобіжного заходу. Жінці загрожує до 10 років за ґратами із конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про скандал зі МСЕК і ймовірні зловживання під час отримання статусу людини з інвалідністю

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. 

16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність. Він стверджував, мовляв, вони скористалися схемою Тетяни Крупи.

Згодом стало відомо, що генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. А ввечері 17 жовтня наказом генерального прокурора звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника – за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Після засідання РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Того самого дня, 22 жовтня, Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

23 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував терміни ліквідації медико-соціальних експертних комісій, а також виконання рішення РНБО щодо протидії порушенням під час встановлення інвалідності

В Офісі генерального прокурора триває службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів країни під час отримання груп інвалідності.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Кіровоградщина
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