Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич
Віталій Титич, адвокат родичів Героїв Небесної сотні, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віталій Титич і партнери", зазначив, що справу по організаторах злочинів Майдану, Януковичу та найближчому його оточенню, перекидали з суду до суду, вже четвертий місяць її не можуть взяти до впровадження
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Було таке провадження, якщо хтось пам'ятає, яке називали, як розстріл 20 лютого, але насправді це дуже неправильний мем, що відводить від суті цього злочину. Це один з фінальних терористичних актів, який призвів до масової загибелі та поранень великої кількості людей. Всі пам'ятають процес над безпосередніми виконавцями, який тривав 6 чи 7 років. А зараз мав бути переданий до суду обвинувальний акт по організаторах вищого рівня, Януковичу та найближчому його оточенню, яке складалося з угруповання у 10 осіб", - зауважив Віталій Титич.
За його словами, ця справа не може бути призначена до розгляду, її перекидали з суду до суду і вже четвертий місяць не можуть взяти до провадження.
"Ця справа опинилася у Броварському суді. Взагалі у колегії там три судді, тому у будь-який момент один суддя може бути відряджений, у другого п'ятирічка за термінами скінчиться, а якщо вони почнуть розглядати справу, то ця колегія може бути знесена. А запасних судів немає. Відповідно, відбуватиметься те, що було в інших справах. Підкреслю, що ця справа стосувалася Януковича та найближчих його спільників, які саме й організували всі ті події, що відбулися. Ось так зараз, попри всі ті факти, про які ми кажемо, агресію та Януковича, який пов'язаний з цими подіями, українське правосуддя не здатне почати навіть розгляд по цій справі. Апеляційне провадження щодо вироку по виконавцях реально гниє в апеляції. Ось така дикість відбувається, яка, на мою думку, відображає стан українського правосуддя", - резюмував адвокат.
- У лютому 2024 року працівники ДБР повідомляли про 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за чотири роки розслідування "справ Майдану".
- Також в Офісі генпрокурора заявляли, що із 69 справ Майдану, які перебувають у зоні ризику через закінчення терміну давності, на сьогодні з такої причини закрили сім.
- 24 травня Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання про закриття справи про розгін мирних учасників під час Майдану у 2013 році. Причиною стало закінчення терміну давності справи.
- 31 травня Віталій Титич, адвокат родичів Героїв Небесної сотні, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віталій Титич і партнери", зазначив, що справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року не змогли знищити на стадії досудового розслідування, але зробили це завдяки діяльності судової влади
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе