Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Було таке провадження, якщо хтось пам'ятає, яке називали, як розстріл 20 лютого, але насправді це дуже неправильний мем, що відводить від суті цього злочину. Це один з фінальних терористичних актів, який призвів до масової загибелі та поранень великої кількості людей. Всі пам'ятають процес над безпосередніми виконавцями, який тривав 6 чи 7 років. А зараз мав бути переданий до суду обвинувальний акт по організаторах вищого рівня, Януковичу та найближчому його оточенню, яке складалося з угруповання у 10 осіб", - зауважив Віталій Титич.

За його словами, ця справа не може бути призначена до розгляду, її перекидали з суду до суду і вже четвертий місяць не можуть взяти до провадження.

"Ця справа опинилася у Броварському суді. Взагалі у колегії там три судді, тому у будь-який момент один суддя може бути відряджений, у другого п'ятирічка за термінами скінчиться, а якщо вони почнуть розглядати справу, то ця колегія може бути знесена. А запасних судів немає. Відповідно, відбуватиметься те, що було в інших справах. Підкреслю, що ця справа стосувалася Януковича та найближчих його спільників, які саме й організували всі ті події, що відбулися. Ось так зараз, попри всі ті факти, про які ми кажемо, агресію та Януковича, який пов'язаний з цими подіями, українське правосуддя не здатне почати навіть розгляд по цій справі. Апеляційне провадження щодо вироку по виконавцях реально гниє в апеляції. Ось така дикість відбувається, яка, на мою думку, відображає стан українського правосуддя", - резюмував адвокат.