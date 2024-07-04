Емінем у брутальному відео оголосив дату виходу альбому The Death of Slim Shady
Американський репер Емінем представив трейлер дванадцятого студійного альбому The Death of Slim Shady, створений у вигляді відео жахів
Відео зʼявилося на YouTube-каналі репера.
Американський репер і продюсер Маршалл Метерз, відомий як Емінем, оголосив дату виходу платівки The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Дванадцятий студійник вийде 12 липня 2024 року.
У новому трейлері 15-разовий володар премії "Греммі" показав моторошну історію про народження істоти з потойбіччя. Хоча сам репер не з'явився у промовідео, яке він опублікував, він оголосив, що альбом вийде 12 липня 2024 року - через 25 років після релізу альбому Slim Shady LP.
Попередній лонгплей Music To Be Murdered By вийшов у 2020 році.
Наразі мало інформації про 12-й студійний альбом Емінема, який, як він раніше заявляв, вийде цього літа. У той час як сам репер не розкриває подробиць свого майбутнього альбому, продюсер Dr. Dre, який є другом Емінема, першим заявив про реліз та навіть поділився, що також долучився до створення студійника.
Наприкінці квітня Емінем випустив ролик у форматі кримінального репортажу, в якому розкрив більше деталей альбому The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) ("Смерть Сліма Шейді"). Відео копіює стиль американського кримінального шоу Detroit Murder Files. У ньому репортер припускає, що стане відомо про загибель Сліма Шейді - давнього альтер его Емінема. Кілька тижнів тому репер навіть опублікував фальшивий некролог у Detroit Free Press, прощаючись зі Слімом Шейді.
Нещодавно репер оприлюднив загадкове відео з американським ілюзіоністом Девідом Блейном, у якому попросив фокусника допомогти з останнім трюком: зробити так, щоб карʼєра Емінема зникла.
31 травня Емінем випустив сингл Houdini і кліп, в якому він зустрічається з собою 30-річним.
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