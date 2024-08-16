Кембридзькому університету передали книжки від Vivat, вцілілі після ракетного удару РФ по друкарні у Харкові
Український інститут передав бібліотеці Кембридзького університету екземпляри книжок, понівечені внаслідок ракетного удару РФ по друкарні "Фактор-Друк" у травні 2024 року
Про це повідомив Український інститут у facebook.
Український інститут надіслав університету Кембридж книги видавництва Vivat, що вціліли після ракетного удару злочинної російської армії по харківській друкарні "Фактор-Друк" 23 травня 2024 року.
"Ці екземпляри, які символізують стійкість української культури, поповнили слов'янську бібліотеку одного з найбільших університетів Великої Британії. Цей жест нагадує, що українська культура продовжує існувати попри спроби її знищення", - наголосили в Українському інституті.
Раніше книги, понівечені Росією, були представлені за допомогою Українського інституту на конференції "Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніші разом" у Вашингтоні, на яку завітала перша леді України Олена Зеленська.
Удар по типографії в Харкові: що відомо
У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.
"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".
Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.
27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.
Українці вирішили підтримати видавництво Vivat та замовили понад 5 тис. посилок з книжками.
Видавництва Vivat і "Ранок" передали частину книг, понівечених ракетним ударом РФ по друкарні, українському інституту у Швеції, який восени представить їх на виставці у Стокгольмі.
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