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Головна Культура "Перебування в стосунках не визначає мене": Джей Ло вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком

"Перебування в стосунках не визначає мене": Джей Ло вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком

Дар'я Тарасова
10 жовтня, 2024 четвер
16:08
Культура На фото: Дженніфер Лопес

Американська акторка і співачка Дженніфер Лопес поділилась, як почувалася після розриву з Беном Аффлеком та чи готова до нових стосунків

Зміст

Про це вона розповіла в інтервʼю Interview Magazine.

55-річна американська акторка і співачка Дженніфер Лопес зізналась, що протягом багатьох років працювала над тим, щоб підняти власну самооцінку. За її словами, у дитинстві вона не почувалася достатньо хорошою: батьки багато працювали, і вона не відчувала, що вона для них - пріоритет.

"Я люблю своїх батьків, але бачу, як те, ким вони були і як їх виховували, впливає на мене. Ви навіть не знаєте, напевно, поки ці речі не почнуть виявлятися у ваших реальних дорослих відносинах. "О, мені комфортно, що ця людина ігнорує мене. Мені комфортно, що ця людина ставиться до мене так чи інакше". Для мене це був шлях. Я думаю, все своє життя я просто намагалася сказати, що я достатньо хороша, поки не опинилася там, де зараз, коли я знаю це напевно", - поділилась зірка.

Лопес наголосила, що тепер відмовляється не давати собі все, на що заслуговує її внутрішня дитина і дослухається до неї щодня. Її внутрішня трансформація почалася 16 років тому, коли в неї зʼявилися діти. Кажучи про стосунки, Лопес зауважила, що для здорових відносин люди мають бути цілісними самі собою..

"Я думала, що навчилася цього, але ні. А потім, цього літа, мені довелося сказати: "Мені потрібно піти й побути на самоті. Я хочу довести собі, що я можу це зробити". Це було до біса важко! Так самотньо, незнайомо, страшно. Це сумно. Це відчуття відчаю. Але коли ви сидите з цими почуттями і говорите: "Це мене не вб’є", це ніби означає "я здатна відчувати радість і щастя самостійно". Перебування у стосунках не визначає мене. Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинна мати щастя в собі. Раніше я казала, що я щаслива людина, але все ще шукала щось, когось, щоб заповнити себе. А це було просто так: "Ні, я справді хороша", - поділилась співачка.

Розмірковуючи про те, що потрібно полюбити себе самій, перш ніж дозволити полюбити себе комусь іншому, Лопес зауважила, що її лякає, коли люди вважають, що їх неможливо покохати, якщо в них є недоліки.

"Це неправда! Той, хто насправді любить тебе, допоможе тобі зцілити ці частини тебе. Я дізналася, що кохання - це надійна річ. Ти змушуєш мене почуватися в безпеці, і коли я не дотягую до слави, ти розумієш мене і допомагаєш мені рости й ставати кращою, тому що в тебе є свої межі, а в мене є мої межі. І я кажу: "Ось тут ти не дотягуєш до мене, а ось тут я не дотягую до тебе". І тому ми разом стаємо кращими у цих стосунках", - сказала Джей Ло.

Відповідаючи на питання, чи готова вона до нових стосунків, акторка заявила, що нікого не шукає. 

"Знаєте що? Люди, які є романтиками і люблять бути у стосунках, і хочуть постаріти з кимось, думають: "Мені це потрібно, щоб бути цілісним і щасливим". А я так не думаю", - додала артистка.

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20 серпня Дженніфер Лопес подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес заяву про розлучення з 52-річним лауреатом премії "Оскар" Беном Аффлеком. Офіційною датою розставання зазначено 26 квітня.

Лопес присвятила стосункам з Аффлеком останній альбом This Is Me … Now, що став продовженням її альбому 2002 року This Is Me … Then, де також згадувалося її тодішнє кохання з Аффлеком. Аффлек з’явився у фільмі Лопес This Is Me… Now: A Love Story.

Під час свого шлюбу Аффлек і Лопес регулярно з’являлися на рекламних каналах для проєктів один одного. Джей Ло мала відіграти тур This Is Me… Now, центральним обʼєктом якого мав стати їхній з Аффлеком роман. Проте в травні Лопес скасувала тур, пояснивши, що "бере відпустку, щоб побути зі своїми дітьми, родиною та близькими друзями".

Промоутер туру Дженніфер Лопес напередодні скасування повідомляв, що тур втратив популярність серед шанувальників і вартість квитків довелося знизити до $10.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися у липні 2022 року в Лас-Вегасі. За місяць вони організували другу весільну церемонію.

У липні повідомляли, що Лопес, за інформацією інсайдерів, налаштована відсудити у Бена Аффлека половину його 150-мільйонних статків.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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