Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для реміксу Дженніфер Лопес і Latto на Can't Get Enough

Премʼєра відбулася на YouTube.

Популярна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес, яка 10 січня випустила кліп на пісню Can't Get Enough, у якому зʼявилась у сукні від українського дизайнера Івана Фролова, презентувала ще одне відео на цей трек. Режисеркою кліпу для реміксу на Can't Get Enough від Дженніфер Лопес та американської реперки Latto стала українка Таню Муіньо.

"Я хочу зупинитися і відчути цю мить. Дженніфер зіграла величезну роль у тому, чому я стала режисеркою музичних відео. Її музика та відео надихають мене з дитинства. Зробити це відео для неї було дуже важливим для мене. Це як мрія. Я хочу подякувати тобі, Джей Ло, за те, що ти така добра, весела, відкрита, працьовита і співпрацюєш зі мною. Дякую, що прийняла мене", - прокоментувала Таню роботу над кліпом.

Can’t Get Enough є першим релізом з майбутнього дев’ятого студійного альбому Лопес This Is Me...Now, що вийде 16 лютого. Також на цей день запланований вихід фільму This Is Me...Now: A Love Story.

Таню Муіньо — відома за кордоном і має великий попит серед музичних виконавців. Українська режисерка співпрацює з багатьма популярними артистами. У жовтні 2023 року вийшов кліп, знятий нею для Ленні Кравіца. Кліп Гаррі Стайлза "As It Was", також знятий Таньою, потрапив до п'ятірки претендентів на статуетку "Греммі" у номінації "Найкраще музичне відео" в 2023 році. Окрім Стайлза, Муіньо працювала з Біллі Айліш, Lil Nas X, Карді Бі, Lizzo, The Weeknd, Post Malone, Брітні Спірс, Елтоном Джоном. З українських артистів Муіньо зараз знімає лише для Монатіка.

У 2021 році її кліп для американського репера Lil Nas X на пісню Montero (Call Me By Your Name) здобув перемогу у номінації "Найкраще відео" за версією премії MTV Europe Music Awards.