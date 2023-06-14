Про це він сказав у інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Білоруський диктатор наголошує, що це "був хороший процес", від якого зараз відмовилися. Окрім того, він заявляє, що тепер території, які РФ мала "орендувати", стали "її частиною за Конституцією".

"Путін мені передає документ, який був підписаний делегаціями. Нормальний, навіть по Криму - оренда там якась тривала, на Донбасі, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз - а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія Росії за Конституцією. А був нормальний проєкт, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мали визначитися глави держав, підписати та інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися", - стверджує Лукашенко.

Самопроголошений лідер також розповів, нібито значну роль в організації переговорів відіграв його син Микола, який "допоміг організувати телефонну розмову з Володимиром Зеленським",

"Після тривалої бесіди президент України нарешті погодився провести переговори з російською стороною на території Білорусі. Згодом їх було перенесено до Стамбула, на цьому наполягав Захід", - йдеться у повідомленні.

За твердженням Лукашенка, Микола і наразі наполягає на організації перемовин. Диктатор Білорусі також заявив, що Заходу "не можна довіряти у процесі організації перемовин". За його ствердженням, Мінські угоди були лише паузою, аби "наростити військову міць України".

Окрім того, Лукашенко заявив, що у випадку порушення Заходом переговорного процесу, варто "застосовувати ядерну зброю".

"Тут тільки може бути одне. Якщо ми домовляємося про мирний процес, війна зупиняється, жодного руху: ні танків, ні військових. Як тільки перекинуто, я вважаю, що ми маємо застосовувати ядерну зброю. Тільки так з ними можна розмовляти. З ними не можна вести діалог і вірити. Обдурять", - додав він.

Переговори між Україною та РФ у Стамбулі в березні 2022 року

29 березня у Стамбулі відбувалися перемовини України з РФ: на них обговорювалися міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.

До складу переговорної делегації України увійшли: заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, міністр оборони Олексій Резніков, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, нардеп Андрій Костін, співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді Рустем Умеров, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

В результаті переговорів, українська делегація запропонувала Росії договір, який передбачав перемовини між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років. Зазначалося, що протягом цього часу - терміну, поки йтимуть переговори, - діятиме заборона на використання збройних сил для вирішення питання Криму.

20 квітня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль передав Україні свій проєкт договору між країнами, який було напрацьовано в результаті двосторонніх переговорів.

15 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з РФ про припинення вогню та заявив, що Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців.

17 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговорний процес про досягнення миру між Україною та Росією призупинено.