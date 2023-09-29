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"МАГАТЕ не зможе гарантувати безпеку на ЗАЕС": експерт з атомної енергетики Литвинський назвав потребу станції

29 вересня, 2023 п'ятниця
19:24
Війна з Росією Рафаель Гроссі МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), не може контролювати безпеку на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС)

Таку думку висловив експерт з атомної енергетики Людвіг Литвинський в етері телеканалу "Еспресо".

"Повну безпеку може гарантувати лише власний персонал, який там працює. На сьогодні частина бар'єрів безпеки зруйнована і ситуація, яка склалась в березні минулого року зберігається і зберігатиметься доки там присутні росіяни. Станція повинна знаходитись під контролем нашого органу ядерного регулювання і управлінням нашої експлуатаційної організації", - повідомив Литвинський.

За його словами, російський персонал некомпетентний з точки зору експлуатації. Але оскільки там є росіяни, які мають відповідні фахи і досвід, у режимі зупиненої станції небезпека все ж таки менша. 

Експерт з атомної енергетики розповів про ситуацію на ЗАЕС станом на сьогодні.
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"Зараз 5 блоків знаходяться у режимі холодного зупину, а 1 блок у стані гарячого. Це небезпечний режим, оскільки підтримується висока температура і високий тиск у першому контурі", - пояснив Людвіг Литвинський.

Примусове охолодження обов'язкове для АЕС, саме тому вона залишається небезпечною навіть у повністю зупиненому стані, каже експерт.

"Єдиний безпечний стан - коли активна зона розвантажена. Це можна зробити, такий процес відбувається раз в десяток років при обстеженні стану корпусу реактора. Але такого зараз на ЗАЕС немає", - додав Людвіг Литвинський.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

28 вересня, на 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн схвалили резолюцію, ініційовану Канадою, Фінляндією та Коста-Рикою, щодо негайного повернення ЗАЕС під повний контроль України.

Новини
Україна
Росія
Енергія
окупанти
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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