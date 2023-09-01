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Міністр рибгоспу Японії вибачився за те, що назвав воду з Фукусіми "забрудненою", але відмовився звільнятися

1 вересня, 2023 п'ятниця
12:33
Світ Фукусіма

У п'ятницю, 1 вересня, міністр рибного господарства Японії просив вибачення за те, що назвав "забрудненими" очищені радіоактивні стічні води, які витікають зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма, а опозиційний блок закликав його піти у відставку

Про це повідомило видання Kyodo.

Заява міністра сільського, лісового та рибного господарства Тецуро Номура пролунала в той час, коли уряд прем'єр-міністра Фуміо Кішіди намагається розвіяти репутаційну шкоду, завдану морським продуктам з моря навколо північно-східної префектури Японії.

Термін "забруднена вода" використовується Китаєм, який рішуче виступив проти скидання і наклав повну заборону на імпорт японських морепродуктів.

79-річний ветеран-законодавець, який зазнав різкої критики з боку мешканців Фукусіми, відмовився від використання терміну "забруднена вода" через кілька годин після того, як він його вжив, відповідаючи на запитання журналістів у четвер.

У п'ятницю Номура заявив на пресконференції, що йому "дуже шкода, що він змусив жителів Фукусіми й пов'язаних з ними людей відчувати себе некомфортно". Він виключив свою відставку, заявивши, що хоче виконати свої обов'язки з підтримки рибної галузі.

На окремій пресконференції головний секретар кабінету міністрів Хіроказу Мацуно, речник уряду, назвав коментар Номури "гідним жалю", висловивши сподівання, що він зробить все можливе, щоб допомогти рибному бізнесу "з максимальною рішучістю".

Але Кента Ідзумі, лідер головної опозиційної Конституційно-демократичної партії Японії, розкритикував Номуру, заявивши, що він "не має достатньої кваліфікації", щоб обіймати посаду міністра, відповідального за заходи допомоги рибній галузі.

Тим часом з'явилися припущення, що Кішіда може змінити склад свого кабінету пізніше цього місяця, щоб освіжити імідж свого уряду і, можливо, замінити Номуру на цій посаді.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції "Фукусіма" в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

31 серпня стало відомо, що з пошкодженої японської АЕС "Фукусіма-1" в океан вилили понад 2900 тонн очищеної води. Жодних проблем зі зливом або іншим обладнанням не виникло.

Японія
екологія
ядерна небезпека
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