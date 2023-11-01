Міноборони підготувало проєкт постанови про право українських виробників ВПК на прибуток

Про це повідомляє сайт міністерства.

"Основна мета Міністерства – забезпечити ЗСУ зброєю, в тому числі тією, відповіді на яку не може дати ворог. Тому розвиток і допомога українському військово-промисловому комплексу – це те, чому Міноборони приділяє увагу. Зараз ми вирішуємо проблему правової невизначеності, яка виникла майже півроку тому після завершення ревізії Держаудитслужби", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначило, що документ розробили спільно з представниками ключових асоціацій виробників військової продукції та тилових постачальників і погодили на зустрічі, проведеній за ініціативи міністра оборони Рустема Умєрова.

"Українські компанії, що озброюють та одягають армію і при цьому сплачують податки, надають робочі місця, мають право на прибуток. Прибуток для підприємств ВПК - це те, що дозволяє їм інвестувати у винаходи та експериментальні розробки. Це інвестиція у підсилення ЗСУ, а відтак - у наближення перемоги", - наголошує відомство.

Передати проєкт постанови на розгляд уряду планують найближчими днями.

Передісторія

Держаудитслужба вимагала від оборонних підприємств повернути державі 2,5 млрд грн, стверджуючи, що в калькуляції постачальників Міноборони має бути відсутній прибуток як такий. Конфлікт тривав кілька місяців. Виробники, профільні асоціації та громадськість скаржилися, що українські оборонні підприємства просто банкрутять і в підсумку виробництво зброї та техніки буде знищено як галузь, а виробництва зупинені.

Міністерство оборони подало позов до суду, щоб оскаржити висновки ДАСУ. Однак навіть офіційні роз'яснення Мінекономіки, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі і прибуток законний, ситуації не покращили.

15 вересня генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас заявив про можливу атаку ДБР на військово-промисловий комплекс України за допомогою висновку Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень

19 вересня Державне конструкторське бюро "Луч" звернулося з офіційними листами до органів влади з проханням врегулювати відповідно до законодавства висновки Держаудитслужби, які ускладнюють виконання завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги

Членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова назвала рішення Держаудитслужби щодо повернення прибутку від замовлень спробою знищити вітчизняний ВПК.

20 вересня стало відомо, що очільницю Державної аудиторської служби України Аллу Басалаєву внесли в базу "Миротворець" за "усвідомлені дії, спрямовані на зниження обороноздатності, державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану, замах на гарантовані Конституцією України права виробників та підприємців України отримувати прибуток і перевищення службових повноважень".

До СБУ подали заяву на голову Держаудитслужби щодо знищення обороноздатності України.

Верховна Рада скасувала висновки ДАСУ, які вимагали від оборонних підприємств повернути прибуток.