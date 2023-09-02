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Міноборони заявило, що стягує 456 млн гривень з недобросовісного постачальника сухпаїв

2 вересня, 2023 субота
17:44
Економіка Міністерство оборони

У Міноборони заявили, що стягують 456 мільйонів гривень з недобросовісної компанії, що постачала сухі пайки для українських захисників

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Зазначається, що юридичною службою Міністерства оборони України постійно вживаються заходи щодо захисту інтересів держави у судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів для потреб ЗСУ, зокрема продуктових наборів для військовослужбовців.

Цього разу йдеться про приватну компанію, з якою Міністерством оборони України укладено договір за 3 тижні з початку повномасштабного вторгнення Росії — 14 березня 2022 року для забезпечення Київського гарнізону.

Компанія неодноразово порушила умови договору, в результаті чого у грудні 2022 року Міноборони України подало позов до підприємства про стягнення попередньої оплати й пені на загальну суму 456, 660 млн грн (430 млн - сума договору, 26,660 млн - пеня).

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У лютому 2023, ухвалою Господарського суду міста Києва до участі у справі залучено Офіс генерального прокурора.

У травні 2023 року Міністерством оборони України спільно з органами прокуратури прийнято рішення про подання позовної заяви про визнання недійсною з моменту укладення додаткової угоди до вищезазначеного договору.

Зазначається, що вчора, 1 вересня, за результатами злагодженої роботи юридичної служби Міністерства оборони України та Офісу генерального прокурора рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги задоволено, додаткову угоду визнано недійсною.

У відомстві зазначили, що 6 вересня розглядатиметься позов Міноборони до компанії щодо основного договору. А також наголосили, що робота щодо захисту інтересів Міністерства оборони України у судах триває.

Скандал з Резніковим

10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.

Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".

Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.

26 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ, ще минулого року.  

За даними народного депутата, міністр оборони Олексій Резніков залишить посаду і стане послом у Великій Британії. Його місце може зайняти голова Фонду державного майна Рустем Умєров

Суспільство
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